Extinguido un conato de incendio en una zona de difícil acceso junto a La Algameca, en Cartagena

Lugar donde se ha producido el incendio - 1-1-2

CARTAGENA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Plan Infomur han sofocado un conato de incendio forestal declarado en las inmediaciones de la Estación Naval de la Armada en La Algameca, en el término municipal de Cartagena, según informa el '1-1-2'.

El aviso, recibido hacia las 13.38 horas, ha activado un despliegue de emergencia en una zona calificada por los agentes medioambientales como "muy complicada" para las tareas de extinción.

En el operativo han participado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una brigada forestal con su correspondiente agente medioambiental y la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA).

Aunque la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias ha llegado a desplazar un helicóptero hasta el lugar, finalmente no ha sido necesaria su intervención.

El fuego, que se ha originado en un solo pino, ha afectado a una superficie de unos 50 metros cuadrados, principalmente matorral y ramas bajas. El conato se ha dado por extinguido a las 15.37 horas.