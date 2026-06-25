Extinguido el incendio de un camión en la A-33, en el término municipal de Jumilla, tras dejar un herido

Incendio de un camión en la A-33, a su paso por la pedanía de El Carche en Jumilla. - CEIS

JUMILLA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia han extinguido el incendio declarado este pasado miércoles en un camión cuando circulaba por la autovía A-33, a la altura de la pedanía jumillana de El Carche.

El suceso obligó a cortar al tráfico la autovía en sentido Valencia durante la noche y buena parte de la madrugada debido a la intensidad del incendio y a las labores de retirada de la carga del vehículo, según informa el '1-1-2'.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' recibió un total de 22 llamadas entre las 22.36 horas y los minutos posteriores alertando del incendio.Una de las comunicaciones informaba de que el conductor presentaba quemaduras en una mano y en la espalda.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, efectivos del CEIS y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.

Los sanitarios atendieron al conductor del camión, un varón de 34 años, que fue trasladado posteriormente al Hospital Virgen del Castillo de Yecla para recibir asistencia médica.

Una vez extinguidas las llamas, los bomberos y el servicio de mantenimiento de carreteras trabajaron durante toda la noche en la retirada de la carga que obstaculizaba la circulación en la autovía.

Los efectivos finalizaron su intervención y se retiraron del lugar a las 04.25 horas.