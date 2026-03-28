FADEMUR Murcia presenta 'ZagaLab', un programa para impulsar la innovación y el emprendimiento joven

MURCIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) de Murcia pone en marcha 'ZagaLab', un programa educativo dirigido a jóvenes que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades en el sector agroalimentario, promoviendo especialmente la participación de mujeres jóvenes.

'ZagaLab' se plantea como un laboratorio de emprendimiento juvenil que conecta educación, innovación y mundo rural, ofreciendo al alumnado la posibilidad de trabajar sobre retos reales vinculados al territorio, desarrollar ideas propias y adquirir competencias clave para su futuro profesional en un entorno inclusivo y participativo.

El programa se presentará en una jornada informativa que tendrá lugar el próximo 9 de abril en el Centro Integral de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) de Lorca, abierta a alumnado, profesorado y personas interesadas, donde se dará a conocer el funcionamiento del programa y las oportunidades que ofrece, con especial atención a la incorporación de jóvenes y mujeres al sector.

Durante el desarrollo de 'ZagaLab', el alumnado participante trabajará en equipo para diseñar soluciones innovadoras en torno a diferentes retos del sector agroalimentario, entre los que se incluyen la inteligencia artificial aplicada al campo, la gestión sostenible del agua, la economía circular o la transformación agroalimentaria.

El programa contempla distintas fases de trabajo práctico que combinan creatividad, tecnología y emprendimiento. El laboratorio de desarrollo de ideas innovadoras se desarrollará del 15 de abril al 20 de mayo, a través de sesiones prácticas y dinámicas de innovación en las que el alumnado trabajará en equipo, contará con acompañamiento especializado y avanzará en la creación de sus propios proyectos.

El proceso culminará con un 'Demo Day', en el que los equipos participantes presentarán sus propuestas y se reconocerán las mejores ideas desarrolladas. Además, las personas participantes obtendrán una certificación académica en Desarrollo de Ideas Innovadoras en el sector agroalimentario, reforzando así su formación y empleabilidad.

Las inscripciones estarán abiertas del 25 de marzo al 14 de abril, y podrán realizarse a través de los códigos QR habilitados en los materiales de difusión del programa. El programa cuenta con la colaboración de CIFEA y CRN, y con la financiación de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia.

'ZagaLab' nace con el objetivo de mostrar a la juventud que el medio rural es un espacio lleno de oportunidades, innovación y futuro, contribuyendo a cambiar la percepción del sector agroalimentario y fomentando el talento joven, con especial impulso al liderazgo y la participación de mujeres jóvenes en el territorio.

Desde FADEMUR Murcia destacan que este tipo de iniciativas "no solo impulsan el desarrollo profesional de la juventud, sino que también favorecen la igualdad de oportunidades, fortaleciendo el papel de las mujeres jóvenes en el medio rural y contribuyendo a generar redes, actividad económica y futuro en los territorios".