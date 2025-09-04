Fallece el conductor de una hormigonera al chocar contra un pino en la carretera de Caravaca a Moratalla

MORATALLA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El conductor de un camión hormigonera ha fallecido este jueves tras colisionar de manera frontal contra un pino a la altura del Barranquillo, en la carretera RM-715, en Moratalla, según han informado fuentes del 1-1-2 en una nota de prensa.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 15.38 horas dando aviso del accidente.

Al lugar se han desplazado una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias, efectivos de la Guardia Civil y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.

Los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento.