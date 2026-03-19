Fallece un hombre de unos 40 años tras volcar su tractor en una explotación agrícola de Totana (Murcia)

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TOTANA (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Un hombre de unos 40 años ha fallecido este jueves tras sufrir un accidente con el tractor que conducía en una explotación agrícola de Totana (Murcia), según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido una llamada a las 18.43 horas alertando de que el vehículo había volcado en el paraje de Torremocha, dejando al conductor atrapado bajo la estructura.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado patrullas de la Policía Local de Totana y una unidad medicalizada de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, cuyos sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del varón.