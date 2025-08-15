Fallece un hombre tras dispararse accidentalmente con una pequeña arma de fuego

MURCIA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras dispararse accidentalmente en el pecho con una pequeña arma de fuego, según han informado fuentes del 1-1-2.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada a las 14.10 horas que avisaba del incidente, ocurrido en la pedanía murciana de Rincón de Seca, y de que el hombre, padre de la llamante, había quedado inconsciente tras el disparo.

La Policía Nacional, al llegar al lugar ha informado que el hombre estaba en parada cardiorrespiratoria y ha solicitado asistencia sanitaria urgente. Hasta allí se ha desplazado una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias (UME) pero, pese a los esfuerzos realizados, el hombre ha fallecido.