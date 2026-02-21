Fallece una mujer de 42 años y otras tres personas resultan heridas en un accidente en la A-7 en Totana

MURCIA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencias han atendido un grave accidente de tráfico registrado en la Autovía A-7, en el término municipal de Totana, en donde una mujer de 42 años ha perdido la vida y otras tres personas han resultado heridas.

A las 13.43 horas, numerosas llamadas realizadas al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia alertaban de un grave accidente de tráfico. El incidente, un choque múltiple en el que se habrían visto implicados un camión, una furgoneta y un turismo, ha dejado un escenario de extrema gravedad con una persona que había salido despedida de un vehículo tras una colisión y se encontraba tendida sobre la calzada.

Los hechos se han producido en la Autovía A-7, cerca de la salida 609 en sentido Murcia, dentro del término municipal de Totana. Hasta el lugar del accidente se han desplazado patrullas de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia del parque de Lorca y ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061.

A su llegada, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar el fallecimiento de una persona, una mujer de 42 años, y que otras tres habían resultaron heridas, un varón de 18 años de carácter grave y las otras dos, un hombre de 40 y una niña de 7 años, leves. Los heridos fueron estabilizados y trasladados de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.