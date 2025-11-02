Fallece el piloto de una aeronave en Totana (Murcia)

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia no han podido salvar la vida de un hombre, de 71 años de edad, tras sufrir un accidente aéreo en La Ñorica, término municipal de Totana.

Una llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2', a las 15.09 horas, alertaba sobre un accidente aéreo. La mujer del piloto indicaba que éste se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo de Totana, pero que desconocía la ubicación exacta.

Al lugar se han desplazado bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), Guardia Civil, Policía Local, sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061 y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Tras localizar la aeronave, y a pesar de los esfuerzos realizados, los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del varón, de 71 años de edad.