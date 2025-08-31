La 'fanzinoteca' de la Biblioteca Regional alcanza los 400 títulos

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, consolida su apuesta por la autoedición con cerca de 400 títulos - CARM

MURCIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, consolida su apuesta por la autoedición con cerca de 400 títulos. Se trata de una de las pocas bibliotecas públicas de España que cuenta con una sección especializada es este tipo de publicaciones.

La fanzinoteca se inició en 2017 y contó para su inauguración con una imagen promocional de Magius, que obtuvo el Premio Nacional de Cómic en 2021. Desde entonces, la colección ha ido creciendo con obras autogestionadas y con tiradas cortas de edición, a menudo limitadas y numeradas a mano por los propios autores.

El elemento artesanal es claramente apreciable en elementos como serigrafías o troquelados. Así, por ejemplo, la colección incluye un fanzine de Guillermo Berman publicado en formato bolsita de té. "El fanzine se asocia a la cultura pop, a una corriente de edición e ilustración alternativa, y queremos también prestar atención a este espacio de la creación, que tiene el encanto de lo artesanal", señaló el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez.

El fondo está formado principalmente por obras elaboradas en la Región desde principios de los años 90, y abarca temáticas muy diversas que recorren tanto la literatura como las artes plásticas, la artesanía, el activismo, la crítica social y política, la historia, la música, la gastronomía o el tatuaje.

Parte del fondo proviene de donaciones de Francisco Olivares Guzmán, coleccionista y divulgador de cómic de Cartagena, fundador del colectivo Quomic. Estas obras se encuentran expuestas en estanterías de cartón diseñadas por la empresa murciana CartonLab.

En 2023, la BRMU publicó su propio fanzine, realizado en colaboración con artistas de la Región de Murcia y nacionales, del que se han elaborado tres números. El número inaugural rindió homenaje a la polifacética artista murciana Charo Baeza, quien envió una fotografía dedicada a la institución.

La BRMU ha albergado también diversos eventos relacionados con el fanzine, como la 'Tarde DIY (Do It Yourself)' en 2023; una exposición de Gelen Jeleton, investigadora murciana especializada en autoedición; la presentación de diversos fanzines murcianos, como el del Colectivo La Parra, de Totana, y el de Casta Taller Birdie; o una mesa redonda con representantes de distintos colectivos de la autoedición en la Región de Murcia, como 'Dare to be one of us, girl'.

Además, desde 2023, La BRMU es sede de la Feria de Autoedición Gráfica y Sonora Zorroclocos e Lobos, puesta en marcha por un grupo de artistas de la ilustración y el fanzine de Murcia.