La Fe y la Caridad llenan de marrón y corinto las calles de Murcia la tarde de Sábado de Pasión

Santísimo Cristo de la Caridad - FACEBOOK COFRADÍA DE LA CARIDAD

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tarde del Sábado de Pasión en la ciudad de Murcia comenzará con la salida a las 17.45 horas de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Fe de la Iglesia de San Francisco de Asís, junto a la plaza Circular.

Esta procesión cuenta con dos pasos. El primero, 'Santa María de los Ángeles', es una imagen de Antonio Jesús Yuste realizada en 2014 que es portada por 24 estantes. Este año esta hermandad estrenará un estandarte, realizado en el taller de Antonio José Egea López, en Caravaca de la Cruz.

Junto a ella, procesiona el titular de la cofradía, el 'Santísimo Cristo de la Fe'. Una talla de 1959 realizada por Antonio Fernández y que llevan sobre sus hombros 32 estantes.

Los nazarenos de la Fe, fundada en 1999, visten túnicas de color marrón. El recorrido que realizan cubre 2.700 metros y se completa en 20 minutos.

El recorrido comienza en la iglesia de San Francisco de Asís, continuando por Alfonso X El Sabio, Santo Domingo, Trapería, Hernández Amores, Nicolás Salzillo, Cardenal Belluga, donde está previsto que llegue a las 19.40 horas. Seguirá por Frenería, Puxmarina, Sociedad, San Bartolomé, José Esteve Mora, Jabonerías, Julián Romea, Echegaray, Santa Clara, Enrique Villar, Santa Ana y desde allí regresará de nuevo por Alfonso X hasta su sede donde se espera que se recoja a partir de las 22.15 horas.

EL CRISTO DE LA CARIDAD ESTRENA TRONO

A las 19.00 horas es el turno de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad. Las túnicas corintas partirán de la Iglesia de Santa Catalina desde donde desfilarán sus nueve pasos.

Este año, el paso de 'La coronación de espinas' incorpora la imagen de Poncio Pilatos, realizada por el escultor José Antonio Hernández Navarro. Además, el titular, el 'Cristo de la Caridad', cuenta este año con un trono nuevo realizado por escultor Arturo Serra.

La Caridad, fundada en 1993, saca a la calle nueve pasos. Realiza un recorrido de 1.850 metros y tiene una duración de 130 minutos.

El primer paso que sale de Santa Catalina es 'La Oración en el Huerto', de Arturo Serra (1996-2020) portado por 28 estantes. Le sigue 'La Flagelación' (2007-2019) obra de José Hernández llevado también por 28 nazarenos; 'La Coronación de Espinas' (2009-2013), portado por el mismo número de estantes.

A continuación, 'Nuestro Padre Jesús Camino del Calvario' (1999-2006), llevado por 26 estantes; 'Santa Mujer Verónica' (2003), de José Hernández; 'El expolio de Cristo' (2022) y 'San Juan' (2013) de Ramón Cuenca; 'María Dolorosa' (1742), de Francisco Salzillo, y, por último, el titular 'Santísimo Cristo de la Caridad' (1994), obra de Rafael Roses.

La procesión saldrá de la iglesia de Santa Catalina y se dirigirá hacia la plaza de las Flores, por su lado derecho; Cristo de la Esperanza; San Pedro; Jara Carrillo; Martínez Tornel; Tomás Maestre; Glorieta de España; Arenal; Cardenal Belluga, donde está previsto que pase sobre las 20.00 horas.

Desde allí continuará por Nicolás Salzillo; Hernández Amores; Trapería; Santo Domingo; Santa Ana; Alfonso X El Sabio; Santa Clara; Echegaray; Julián Romea; Fernández Ardavín; Santa Gertrudis; Calderón de la Barca; José Esteve Mora y San Bartolomé. La recogida en su sede, la iglesia de Santa Catalina, se realizará a partir de las 22.30 horas.