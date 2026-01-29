Fecoam y Proexport apoyan la protesta de los agricultores con un reparto gratuito de fruta y verdura de temporada

Acto de apoyo de las cooperativas agroalimentarias Fecoam y Proexport que se suman a la protesta de los agricultores con un reparto gratuito a la población de frutas y verduras de temporada - EUROPA PRESS

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las cooperativas agroalimentarias Fecoam y Proexport han expresado su apoyo a la protesta que protagonizan este jueves los agricultores de UPA, Asaja y COAG, en una movilización de carácter nacional, por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Así, Fecoam y Proexport se han sumado a este acto con un reparto gratuito a la población de frutas y verduras de temporada, como brócoli, apio, pomelo o cítricos, en la Plaza Belluga de la capital murciana.

Hasta este punto de encuentro se han desplazado tres camiones, pertenecientes a una veintena de empresas, la mayoría cooperativas, que han descargado más de una veitena de palets cargado de kilos de frutas y verduras.