Feijóo se compromete con Murcia a solucionar sus problemas de agua, financiación y déficit de infraestructuras

MURCIA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado su compromiso con la Región de Murcia a través de un vídeo en el que se compromete a afrontar y solucionar sus principales retos y necesidades. En concreto, Feijóo hace referencia explícita a la financiación autonómica, la necesidad de agua y al déficit en infraestructuras.

El líder de los populares, en un fondo en el que se combinan distintas imágenes de lugares emblemáticos de la Región, se compromete con la Región de Murcia "a diseñar un sistema de financiación autonómica que corrija el agravio histórico que sufre".

Asimismo, también asegura que va a "firmar un Pacto Nacional del Agua que garantice el abastecimiento en esta tierra y la competitividad de nuestro sector agrícola". Finalmente, Núñez Feijóo asegura que "trabajaré sin descanso por corregir el déficit de infraestructuras que la Región lleva padeciendo desde hace demasiado tiempo".

El presidente nacional de la formación hace referencia a la grabación, ya disponible en las redes sociales de la formación, a la "oportunidad de dar un cambio a España" que se plantea de cara a las elecciones del 29N. "Además, tenemos la oportunidad de darle a la Región de Murcia un Gobierno de la nación que la trate con el respeto que merece", afirma Feijóo en la grabación.

También hace referencia a que desde un Gobierno del PP "vamos a gestionar mejor y limpiar las instituciones", así como a "bajar los impuestos empezando por quien más lo necesita: Trabajadores, familias con hijos, autónomos y jóvenes".

Por otro lado, Núñez Feijóo apunta a varias prioridades del programa de los 'populares', asegurando que "vamos a controlar la inmigración irregular y a mejorar y reforzar la seguridad de nuestras fronteras" y a "construir vivienda y a apoyar a los jóvenes para que puedan comprarla". El líder nacional del PP finaliza su intervención con un "vamos a hacer que España funcione" y pidiendo "apoyo para que la Región de Murcia sea decisiva para lograrlo".