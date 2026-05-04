El Festival Aéreo Internacional de San Javier atrae a unas 270.000 personas durante el puente festivo

Asistentes al Festival Aéreo Internacional de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Festival Aéreo Internacional de San Javier ha atraído a unas 270.000 personas entre el pasado viernes y el domingo, cuando se realizó la exhibición principal que congregó en la playa de Santiago de la Ribera a más de 160.000 asistentes, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal que ha coordinado el evento, Héctor Verdú, ha destacado "la gran respuesta de público que ha superado el primer festival municipal que se inició en 2024", así como el éxito organizativo y técnico alcanzado por la calidad de las 45 aeronaves que han participado.

En este sentido, ha destacado "la perfecta coordinación del dispositivo de seguridad que contó con más de 250 personas entre seguridad y personal sanitario".

El Festival se ha desarrollado "sin incidencias destacables" a lo largo de los tres días de programa en los que se han contabilizado cuatro intervenciones de carácter leve.

Verdú ha señalado que al dispositivo de seguridad se ha sumado un refuerzo de personal en limpieza, personal de playas y servicios públicos que han funcionado "de manera eficiente". Del mismo modo, las zonas de aparcamiento habilitadas y los autobuses lanzadera han contribuido a la fluidez de la movilidad.

Sobre el impacto económico del Festival, el Ayuntamiento estima que podría sobrepasar los seis millones de euros, superando así el estudio que realizó en la edición de 2024 la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística.

A falta de un estudio pormenorizado de esta edición, "la ocupación hotelera en la zona fue del 100 por 100 y el comercio y la hostelería han tenido lleno durante los tres días", según ha agregado Verdú.

Verdú, delegado del proyecto 'San Javier, ciudad del aire', ha considerado que "esta es la edición de la consolidación de este festival que ya está pensando en la siguiente edición".

Asimismo, ha agradecido la colaboración del Ejército del Aire y las administraciones regional y estatal; así como de municipios vecinos como San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Cartagena y asociaciones de voluntarios de Protección Civil de distintos puntos de la Región de Murcia.

Los conciertos gratuitos del viernes y sábado, la 'Play Zone', la exhibición en tierra de la Patrulla de Honores del Ejército, la firma de pósteres por los pilotos y la oferta de 'foodtrucks' y merchandising, se han revelado como "el marco perfecto" por la multitudinaria respuesta de público que han registrado durante todo el puente.

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha destacado el éxito de esta oferta complementaria así como de los entrenamientos del viernes y sábado y la novedad del Sunset, la exhibición nocturna del sábado al atardecer que congregó a miles de personas a lo largo del paseo marítimo.

"Toda esta oferta y novedades como el Sunset son las que hace que el público vuelva a próximas ediciones no solo a la exhibición, sino a vivir la experiencia del festival durante el puente o fin de semana completo", ha dicho.

"En la cuna de la aviación consideramos que teníamos que tener siempre un festival aéreo", ha agregado Luengo, quien ha destacado la presencia de público procedente de toda la Región de Murcia, distintos puntos de España y aficionados a la aviación nacionales y europeos.

Luengo ha subrayado, asimismo, el valor de la repercusión mediática del Festival para la promoción del municipio y del Mar Menor, en medios de comunicación y redes sociales donde se han viralizado imágenes como las del Sunset.