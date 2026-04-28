El Festival Aéreo Internacional de San Javier espera superar los 180.000 asistentes este fin de semana

Rueda de prensa sobre el Festival Aéreo Internacional de San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de San Javier se prepara para vivir un fin de semana "lleno de experiencias" con la celebración del Festival Aéreo Internacional, que tendrá lugar del viernes 1 al domingo 3 de mayo en Santiago de la Ribera, y que espera superar los 180.000 asistentes.

El alcalde, José Miguel Luengo, y el director técnico del evento, Pablo González, han presentado este martes los detalles de una cita que cuenta con la participación de más de 45 aeronaves, según ha informado el Ayuntamiento.

El festival, que alcanza su tercera edición consecutiva y la segunda bajo gestión municipal, aspira a congregar a más de 180.000 personas atraídas por una parrilla que combina aviación militar, civil, histórica y de exhibición.

El plato fuerte llegará el domingo 3 de mayo con la gran exhibición aérea sobre las aguas del Mar Menor. Desde las 10.00 hasta las 15.00 horas, el cielo de Santiago de la Ribera acogerá a más de 20 equipos y 40 aeronaves que ofrecerán una visión integral del sector, desde la aviación ultraligera y deportiva hasta la profesional y acrobática.

Entre las unidades más esperadas destaca el regreso del Eurofighter y el estreno en este festival del helicóptero NH-90 'Lobo'. Además, la Formación Mirlo actuará en sustitución de la Patrulla Águila, compartiendo protagonismo con la patrulla paracaidista PAPEA y el avión Canadair UD13, el popular "apagafuegos". La aviación institucional y civil también tendrá una presencia destacada.

El público podrá presenciar maniobras de rescate a cargo del helicóptero de la Guardia Civil, del Cuerpo Nacional de Policía y del Bell-412 del 112 de la Región de Murcia.

En el ámbito civil, participarán figuras de renombre nacional e internacional como Juan Velarde, Camilo Benito y Jorge Loureiro, además de representaciones del Aeroclub Mar Menor y el Real Aeroclub de Sevilla.

Entre los equipos internacionales sobresalen los británicos Team Raven y el WeFly Team, este último integrado por pilotos con movilidad reducida.

Uno de los momentos más espectaculares será la exhibición 'Sunset' del sábado, entre las 19.00 y las 22.00 horas. Los especialistas británicos Aerosparx cerrarán la jornada con un vuelo nocturno que incorpora efectos de iluminación y fuegos artificiales.

Como complemento, la Patrulla de Honores del Ejército del Aire realizará demostraciones de marcialidad y movimientos de fusiles en la explanada Barnuevo y frente al Club Náutico durante el viernes y el sábado, días en los que también se llevarán a cabo los ensayos generales de las aeronaves.

ACTIVIDADES PARALELAS

Para completar la oferta, el festival incluye un programa de actividades paralelas para el disfrute familiar. La explanada Barnuevo acogerá conciertos de 'Banda de Ases' el viernes y 'La Otra Oreja' el sábado, ambos a las 22.30 horas.

Por su parte, el Paseo Colón albergará la 'Play Zone' con simuladores, drones y realidad aumentada de la mano de la Fundación Integra, además de puestos de merchandising, exposición estática de aviones y sesiones de firmas con los pilotos.

Ante la previsión de una afluencia masiva, el Ayuntamiento ha diseñado un plan de movilidad que incluye seis aparcamientos perimetrales con 12.000 plazas --en zonas como el polígono Los Urreas, Molino Plaza o el recinto festero-- y un servicio de autobuses lanzadera el domingo desde las 8.00 horas con destino a la avenida Patrulla Águila.

La seguridad estará garantizada por un dispositivo de más de 200 personas, incluyendo Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil de varios municipios y servicios sanitarios con hospital de campaña. Toda la información actualizada sobre cortes de tráfico y horarios estará disponible en la web oficial ('www.festivalaereosanjavier.com') y en la app 'San Javier Activa'.