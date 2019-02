El Festival Internacional de Cine de Murcia Ibaff celebra su X aniversario con la mirada puesta en niños y jóvenes

Publicado 18/02/2019 13:34:19 CET

MURCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Murcia Ibaff celebra su X aniversario con un completo programa, que se desarrollará del 1 al 10 de marzo en la Filmoteca Regional con la mirada puesta en niños y jóvenes.

El concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, que ha presentado este lunes la programación, ha explicado que "el Ibaff ha ido creciendo en esta década hasta convertirse en un referente, tanto para nuestra ciudad como para los profesionales que la visitan. La meta es visibilizar otro tipo de cine, al tiempo que sirve de punto de encuentro anual para creadores y público".

La principal novedad es la sesión Educa-Ibaff, compuesta por una selección de cortometrajes de animación internacional dirigidos a la infancia, con la que se pretende educar a los más pequeños y jóvenes en otros tipos de cine, donde la animación experimental, las técnicas más antiguas y las más contemporáneas, donde la imaginación y la creatividad se convierten en factores elementales para la supervivencia del cine más alternativo.

Los pequeños también podrán disfrutar de un cine artístico y experimental, fuera de los circuitos comerciales, con una finalidad de educar ante otros tipos de cine y formatos no convencionales.

"Desde el Ibaff mostramos un gran interés en los más pequeños, porque su imaginación es fuente de creatividad para el presente y el futuro; por ello Educa-Ibaff pretende educar a los niños a través de proyecciones de cine compuestas por películas de difícil acceso, piezas cortas donde el idioma no supone una barrera para su entendimiento y donde la belleza visual se convierte en nuevo lenguaje promotor para futuros artistas y directores", ha apuntado Pacheco.

Como Sección Oficial, el Festival Internacional de Cine de Murcia Ibaff ha programado 14 largometrajes y otros tantos cortometrajes de realizadores procedentes de lugares tan dispares como España, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, República Checa, Portugal, Túnez, Brasil, Méjico, Tailandia, China o Canadá.

PREMIO HONORÍFICO: ACADEMIA ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS

El Premio Honorífico se otorgará a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España "por no permanecer ajena a ninguno de los debates que han ido sacudiendo a la producción audiovisual y desarrollar nuevos proyectos que generan nuevos espectadores e iniciativas educativas que preservan la memoria del cine y ayuda a su difusión exterior".

Igualmente, se celebrará un ciclo retrospectiva de la filmografía de Jaime Rosales, directo de películas como 'Las horas del día', que obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en la Quincena de Realizadores en el Festival de Cannes o 'La soledad' ganadora del premio al mejor director y mejor película en la XXII edición de los Premios Goya.

El Ibaff vuelve a reservar un espacio para los jóvenes del municipio permitiendo que un jurado integrado por estudiantes de institutos otorguen el premio Ibaff Joven.

Los cortos visionados por los escolares en esta edición, y que optan al galardón, serán 'Russa', 'Heridas contra el olvido', 'En esas tierras', 'The cup is already filling up' y 'La última ruta'. Este proyecto ofrece al alumnado desarrollo de una aptitud y actitud crítica formando personas preparadas para ver y valorar el cine.

Otra novedad es que en esta edición se proyectarán las ocho piezas audiovisuales finalistas del certamen CreaMurcia 2018 para el Programa de Cortos y Documentales.

Las cintas visionadas serán 'El mejor corto del mundo', de Daniel Juan Zapata García; 'Lo que sea para hoy', de Ricardo Ibáñez Ruiz; 'Contratiempo', de Juan Andrés Bermúdez Romero; 'Sobre la mesa', de L&L Lorenzo Baño y David Delgado; 'La culpa', de Ana Barceló Alfocea; 'Jardín de cenizas', de Paolo Natale García; 'El murciano', de Miguel Muñoz Gascón; e 'Intenso. Confesión de amor teatralizada', de José Antonio García Valera -que obtuvo el primer premio-.

Para los más pequeños se ha organizado el taller infantil FoleYFonía de sonorización de cine para niños, que consiste en crear y recrear sonidos para la imagen cinematográfica, jugando con la imaginación, buscando efectos experimentales a través del sonido, haciendo visible el arte escondido del sonidista y dando como resultado una pieza experimental donde la inventiva de los niños será la protagonista.

También se celebrará un encuentro de realizadores en el que participarán los directores Isaki Lacuesta y Jaime Rosales, y que será moderado por Carlos F. Heredero, director de la revista Caimán Cuadernos de Cine. Tendrá como tema 'El cine de autor: la dicotomía entre los festivales y las instituciones'.

El Festival de Cine de Murcia IBAFF sigue apostando por acercar la cultura a todo tipos de colectivos. En esa línea, en esta X edición acercará el cine a tres grupos de espectadores que no pueden acceder a él como desearían.

Uno conformado por internos del Centro Penitenciario Campos del Río -de la mano de la ONG Solidarios para el Desarrollo-; personas con parálisis cerebral y patologías afines -gracias a Astrapace-; y parte de los enfermos del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca -dentro del programa Aulas hospitalarias de la Plataforma Aulas Hospitalarias Región de Murcia-

Todos visionarán una selección de cortos de los programados en la Sección Oficial. Sus votos darán lugar a una Mención especial solidaria al Premio del Público.

La 4ª edición del Seminario de iniciación a crítica de cine buscará busca ofrecer una introducción a la teoría, la historia y la práctica de la crítica de cine.

Las diversas materias tienen como finalidad propiciar la reflexión sobre el sentido de las imágenes, proporcionar nociones básicas para la interpretación del texto cinematográfico, conocer los criterios de análisis del filme, repasar las principales teorías y tendencias críticas, comprender los diferentes modelos y espacios profesionales para el ejercicio de la crítica, así como ofrecer orientación profesional a los alumnos.

DÉCIMOS ANIVERSARIO Y 12.000 ESPECTADORES

Este año se cumple el décimo aniversario del Festival Internacional de Cine de Murcia Ibaff (Ibn Arabi International Film Festival), nacido como iniciativa del Centro de Cultura Contemporánea Puertas de Castilla. Creado en 2010, su nombre está inspirado en la figura del pensador sufí Ibn Arabi, filósofo, místico, poeta y viajero nacido en la Murcia del siglo XII.

En esta década, el Ibaff ha recibido alrededor de 12.000 espectadores. Con ellos, Murcia ha vivido momentos apasionantes para los aficionados a la cinematografía. Como cuando Abbas Kiarostami visitó el IBAFF en 2012 y 2013.

El director y poeta iraní impartió un curso de cine con 45 alumnos que disfrutaron de sesiones teóricas a modo de seminario y desarrollaron sus proyectos de rodaje en diversas localizaciones bajo su supervisión.

Con el Ibaff Joven, una veintena de institutos de la Región de Murcia han participado cada año otorgando un premio. En total unos 20.000 estudiantes a lo largo de todas estas ediciones.

Además, 1.200 alumnos se beneficiaron de propuestas formativas: en los seminarios de crítica de Caimán; talleres de cine -para adultos y niños-; diálogos entre directores como Marc Recha, Jaime Rosales, Isaki Lacuesta, Kiarostami o Pedro Costa; encuentros de filmotecas; encuentro de escuelas como la Escuela de Cine de Cuba, la ESCAC de Barcelona, la Escuela de Cine portuguesa, Escuela de Lodz (Polonia), Escuela de Cine de Ginebra de Cinema du Reel, Escuela de Cine de Irán.