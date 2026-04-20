El Festival Internacional de Jazz de San Javier concederá el Premio de su XXVIII edición al bajista Carles Benavent

El bajista Carles Benavent - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de San Javier concederá el premio de su XXVIII edición al bajista español Carles Benavent "en reconocimiento a su trayectoria artística, su contribución a la innovación musical y su relevante papel en la proyección internacional del jazz y el flamenco", según han informado desde el Consistorio.

El director del Festival, David Martínez, ha señalado que el festival "rinde este año homenaje a un músico esencial para comprender la evolución de la música contemporánea en España".

Martínez ha añadido que Carles Benavent "no solo es un virtuoso del bajo eléctrico, es ante todo, un innovador" y ha destacado que "supo ver, antes que muchos, que el flamenco y el jazz no eran mundos separados, sino lenguajes capaces de dialogar, enriquecerse y abrir nuevas fronteras sonoras".

Carles Benavent comenzó su carrera a los 13 años, cuando ya se movía entre el blues, el jazz y el rock, con su primera banda "Crac" que evolucionó a "Máquina".

Alterna trabajos con grupos de jazz y música brasileña y acaba creando junto a otros músicos el grupo "Música Urbana", un grupo pionero del jazz fusión español. Su carrera artística ha estado marcada por sus colaboraciones con grandes artistas como Paco de Lucía, con el que tocó durante más de 20 años y grabó cinco álbumes, contribuyendo a la renovación del lenguaje musical flamenco mediante la fusión con el jazz.

Camarón de la Isla también fue un hito importante en su carrera, como el legendario pianista Chick Corea, con el que colaboró hasta su muerte, en directos y grabaciones.

Su estilo innovador, técnica impecable, sonido inconfundible y su gran capacidad de integración entre géneros, ha influido en generaciones de músicos, siendo considerado un referente internacional.

"Su vinculación con el público, su presencia en festivales y prestigiosos escenarios de todo el mundo, incluido el Festival Internacional de Jazz de San Javier, que visitará por tercera vez, refuerzan la idoneidad de este homenaje y reconocimiento que le brinda Jazz San Javier en su 28 edición", han concluido.