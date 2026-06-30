El festival de Jazz de San Javier abre la programación de julio con Joe Lovano, Antonio Faraò, José James y China Moses

José James - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Jazz de San Javier iniciará la programación del mes de julio con un concierto doble que reunirá en el Auditorio Parque Almansa al saxofonista estadounidense Joe Lovano, junto al trío del pianista italiano Antonio Faraò, y al cantante José James, que presentará un homenaje al álbum 'I Want You', de Marvin Gaye, con la participación de China Moses.

La primera parte de la velada contará con la actuación de Joe Lovano, ganador de un premio Grammy y nominado en otras catorce ocasiones, que llegará a San Javier este miércoles acompañado por Antonio Faraò, el contrabajista Ira Coleman y el batería Jonathan Blake, según informa el consistorio.

El repertorio incluirá estándares de jazz y composiciones originales. La actuación se enmarca en la gira de presentación de 'Paramount Quartet', el último trabajo discográfico de Lovano, publicado en mayo de 2026.

En la segunda parte del concierto, José James ofrecerá un espectáculo dedicado al 50 aniversario de 'I Want You', publicado por Marvin Gaye en 1976. El artista estadounidense reinterpretará íntegramente el álbum, considerado una de las obras más representativas del R&B de la década de los setenta.

James, cuya trayectoria combina influencias del jazz, el soul y el R&B, estará acompañado por la cantante China Moses, con la que ya ha compartido escenario en anteriores ocasiones.

Moses regresa al Festival Internacional de Jazz de San Javier trece años después de su última actuación en el certamen. La cantante y compositora, hija de Dee Dee Bridgewater, desarrolla una carrera en la que fusiona jazz, blues y soul.

Con esta doble propuesta, el Festival Internacional de Jazz de San Javier continúa la programación de su nueva edición con la presencia de artistas internacionales del ámbito del jazz y las músicas afines.