El Festival Nacional de Folclore rinde homenaje a la historia del Grupo de Coros y Danzas de Santomera

El Auditorio Municipal Ginés Abellán se llenó este sábado de música, baile y tradición durante la celebración de la 33ª edición del Festival Nacional de Folclore - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Auditorio Municipal Ginés Abellán se llenó este sábado de música, baile y tradición durante la celebración de la 33ª edición del Festival Nacional de Folclore, organizado por el Grupo de Coros y Danzas Asociación Regional Francisco Salzillo en colaboración con el Ayuntamiento de Santomera.

Una cita que volvió a consolidarse como referente de la cultura popular en la Región y que tuvo un marcado carácter emotivo al contar con la participación de antiguos componentes de la agrupación. El festival reunió sobre el escenario al grupo anfitrión y al Grupp Sarau Alcudienc de L'Alcúdia (Mallorca), que devolvió la visita tras el intercambio cultural vivido el pasado año en tierras baleares.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, subrayó en su intervención que el Grupo de Coros y Danzas "es un auténtico orgullo, un espectáculo que representa lo mejor que tenemos: baile, tradición e identidad", y añadió que "el folclore es suerte, es orgullo y es futuro. Sigamos haciendo juntos una Santomera grande, con la fuerza de lo nuestro".

Esta edición coincide con la concesión de la Medalla de Oro del Municipio al Grupo de Coros y Danzas, máxima distinción local que reconoce su trayectoria y su esfuerzo por preservar y difundir el patrimonio cultural. "Ha sido una auténtica fiesta del folclore y la cultura popular, un homenaje a todas las personas que han formado parte de la asociación a lo largo del tiempo", destacó el primer edil.

El evento contó con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), el Ayuntamiento de Santomera y Caja Rural Central, Fundado en 1981, el Grupo de Coros y Danzas Asociación Regional Francisco Salzillo se ha consolidado como un emblema de la cultura murciana, llevando su música y bailes a escenarios nacionales e internacionales.