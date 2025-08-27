El festival slow 'Murmullo' llevará al Valle de Ricote 12 conciertos y un abanico de experiencias en enclaves naturales

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, durante la presentación del festival de música ‘Murmullo’, que se celebrará en los municipios del Valle de Ricote - CARM

Agrupaciones como Calequi y las Panteras, Tarta Relena, Verde Prato y Maestro Espada encabezan el cartel

OJÓS (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El primer festival 'slow' de la Región de Murcia, bajo la denominación 'Murmullo', se celebrará durante cuatro fines de semana consecutivos, del 13 de septiembre al 5 de octubre, en enclaves singulares del Valle de Ricote, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, en un acto celebrado en Ojós al que han asistido los alcaldes de las localidades del valle.

El programa incluye 12 conciertos íntimos, tres cada fin de semana, a cargo de agrupaciones como Calequi y las Panteras, Tarta Relena, Verde Prato y Maestro Espada, que ofrecen propuestas que combinan tradición, experimentación sonora y raíz femenina en enclaves singulares de las localidades de Ulea, Villanueva del Río Segura, Ojós y Ricote.

Así, la programación del festival integrará las raíces folclóricas con las nuevas tecnologías, el 'afropop' con ritmos latinos, la 'world music' y el flamenco fusión con sones y cantes ancestrales de la Región, e irá acompañada de talleres, visitas guiadas, mercadillos con productos de la zona, paseo fotográfico y catas gastronómicas.

Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno regional en colaboración con los ayuntamientos de las cuatro localidades, nace con el objetivo de consolidar el Valle de Ricote como "un destino de referencia para el turismo 'slow' y como uno de los enclaves naturales más singulares de la Región de Murcia".

'Murmullo' forma parte de la Actuación de Cohesión entre Destinos (ACD) 'Valle de Ricote Slow', dotada con 3,3 millones de euros, cuyo objetivo es desarrollar este destino turístico poniendo en valor su paisaje, historia y patrimonio cultural.

CARTEL COMPLETO

Los días 13 y 14 de septiembre actuará en Ulea el trío Calequi y Las Panteras, formado por Javier Calequi, Lauri Revuelta y Luisa Corral, cuya música propone un cóctel explosivo de estilos, influenciados por el funk, el 'afropop' o los ritmos latinos.

El mismo fin de semana habrá dos actuaciones más en Ulea. Por un lado, Lewa, el proyecto musical de Elísabet Iglesias, una artista almeriense formada como pianista e intérprete de handpan, que, acompañada por Aure Ortega al piano y Roli y Luis Iglesias a la viola, ofrecerá un espectáculo que transita entre géneros y que apela a la emoción y la introspección.

Por otro, Mujeres con Raíz, agrupación murciana integrada por Carmen María Martínez (voz y postizas) y Mari Cruz Sánchez (voz), junto a destacados músicos de raíz, presentarán un repertorio que rinde homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana, rescatando el valioso patrimonio oral del sureste peninsular.

La programación continuará los días 20 y 21 de septiembre en Villanueva del Río Segura. Allí se darán cita las catalanas Tarta Relena, dúo vocal que resignifica el repertorio de tradición oral del Mediterráneo desde una mirada contemporánea, minimalista y electrónica.

Completan el fin de semana Mixtura, con un viaje musical a través del repertorio sefardí y tradicional murciano, y Julián Páez, con su propuesta 'Poetas, flamencos y otros pretextos', que funde flamenco, poesía y canciones de autor.

El tercer fin de semana, 27 y 28 de septiembre, el festival recalará en Ojós, con una programación que mira al futuro desde la raíz. Verde prato, proyecto de la artista vasca Ana Arsuaga, combinará tradición oral y electrónica en una experiencia íntima, y la gaditana Müsgo, arpista eléctrica y cantante, ofrecerá un espectáculo lleno de simbolismo y referencias a la naturaleza.

Cerrará el fin de semana Almasäla, proyecto liderado por Paloma Povedano, exintegrante de Ojos de Brujo, que fusiona flamenco, electrónica y ritmos globales. El broche final llegará el 4 y 5 de octubre en Ricote, con tres propuestas murcianas y manchegas que exploran nuevas formas de entender la música tradicional.

Maestro espada, dúo formado por los hermanos Hernández, renovará el folklore desde la electrónica; Karmento, artista revelación del neofolk nacional, desplegará su universo emocional y narrativo inspirado en la identidad serrana; y el dúo Tomás García y Paco Frutos hará un viaje sonoro por las coplas tradicionales del Valle de Ricote, con guiños al poeta Vicente Medina.