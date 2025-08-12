La Fica acogerá más de 200 instalaciones entre atracciones y puestos durante la Feria de Murcia 2025

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, durante el sorteo al que han asistido los feriantes interesados - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 instalaciones entre atracciones, puestos de artesanía y espacios gastronómicos se instalarán en La Fica del 4 al 16 de septiembre en el marco de la Feria de Murcia 2025, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, ha participado en este martes en el sorteo que ha determinado qué lugar ocupará cada atracción en el recinto, provisto de unos 40.000 metros cuadrados.

Las atracciones abrirán sus puertas el 4 de septiembre, jornada en la que se ofrecerá un 2x1 además de un novedoso pasacalles con motivos del mar y el tradicional castillo de fuegos.

Avilés ha destacado que todos los puestos cuentan con las medidas de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento. Además, en la zona se desplegarán efectivos de Policía Local, Protección Civil y Bomberos.

Un año más, el Día del Niño será el 9 de septiembre, con descuento del 50% en los tiques para los niños durante todo el día y para los adultos desde las 18.00 horas hasta el cierre, y el Día Sin Ruido, que será el día 10 para que personas con trastorno del espectro autista (TEA) y otras sensibilidades puedan asistir, ya que las atracciones prescindirán de la música y sonidos fuertes.

Este año, la Feria de Murcia contará con un total de 60 atracciones, de las que destacan como novedad una experiencia inmersiva con láser para los niños donde se generan batallas entre los participantes, y la atracción Aladino, la cárcel, de unos 20 metros de silueta giratoria.