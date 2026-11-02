La Filmoteca regional acoge seis sesiones gratuitas de cine polaco contemporáneo durante noviembre - CARM

MURCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' acoge durante este mes la duodécima edición de la muestra CinePOLSKA, que ofrecerá seis sesiones gratuitas con una selección de películas representativas de las principales tendencias del cine polaco contemporáneo.

Bajo el título 'Más allá de la herencia. Las formas del cine polaco contemporáneo', la muestra comienza este viernes, 6 de noviembre, a las 18.30 horas, con la proyección de 'Simona Kossak', de Adrian Panek, inspirada en la historia real de una mujer que rompe con las convenciones. El domingo 8, a las 20.00 horas, será el turno de 'Sonata', de Bartosz Blaschke, sobre un joven músico que sufre una pérdida auditiva y busca una nueva forma de relacionarse con el mundo, según ha informado la Comunidad.

La programación continuará el viernes 13, a las 20.30 horas, con una doble sesión que incluye 'Minghun', de Jan P. Matuszy*ski, y el cortometraje 'Posdata. Reflexiones sobre mi oficio', de los Hermanos Quay, dedicado a Krzysztof Kie*lowski con motivo del 30 aniversario de su muerte. El sábado 14, a las 20.45 horas, se proyectará 'Hogar, dulce hogar (Dom Dobry)', dirigida por Wojciech Smarzowski.

La muestra proseguirá el lunes 16, a las 18.30 horas, con 'Los monaguillos (Ministranci)', de Piotr Domalewski, y concluirá el lunes 23, a la misma hora, con 'Pérdida de equilibrio (Utrata równowagi)', de Korek Bojanowski, ambientada en una prestigiosa escuela de interpretación.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha destacado la colaboración de una treintena de instituciones y colectivos sociales en la programación de la Filmoteca regional. En este sentido, ha señalado que el acuerdo con el Instituto Polaco de Cultura permite acercar al público una filmografía que "no suele llegar con mucha frecuencia a las pantallas comerciales" de España.

La iniciativa está organizada por el Instituto Polaco de Cultura en Madrid y la productora polaca Mañana, con el apoyo del Instituto Polaco de Cine (PISF) y la colaboración de la Filmoteca Española y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia. Cuenta, además, con el patrocinio honorífico de la Embajada de la República de Polonia en España y el patrocinio mediático de 'Caimán Cuadernos de Cine'.

La información sobre la muestra y su programación puede consultarse en la web de CinePOLSKA.