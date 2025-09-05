La Filmoteca regional contará este trimestre con un depósito para celuloide y laboratorios de restauración y copiado

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto a un proyector de los años 40 que se expondrá en la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal'. - CARM

Tras la experiencia de cine de verano, que ha contado con 14.000 espectadores, el 18 de septiembre se retoma la programación

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes está culminado el proceso para que la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' cuente este trimestre con una sala de depósito para la conservación de películas de celuloide, así como un laboratorio de preservación, tratamiento y limpieza de películas y un laboratorio de copiado y captura digital de los rollos de película restaurados, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha apuntado que "estas nuevas instalaciones y equipamiento permitirán avanzar más en recuperar material audiovisual doméstico de interés histórico y cultural, dotar a la Filmoteca de un archivo representativo de la memoria visual de la Región de Murcia y fomentar la participación ciudadana en la conservación del patrimonio audiovisual".

Además, se está adecuando una sala de exposición permanente dedicada a la historia de la proyección cinematográfica en la Región de Murcia gracias a la donación por parte de Miguel García, operador jefe de cabina de la Filmoteca, de seis proyectores de 35 mm procedentes de antiguos cines murcianos, junto con una selección de proyectores domésticos y grabadoras de distintas épocas.

La culminación de estos proyectos se une a la difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual con una programación que arranca en la tarde del 18 de septiembre tras la experiencia conjunta del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes y el Ayuntamiento de Murcia de 'Cine bajo las estrellas', el cine de verano de la Filmoteca regional en el Auditorio Parque de Fofó, que ha contado con 14.000 espectadores en sus sesiones de julio y agosto.

La programación hasta el próximo año incluye 22 ciclos y más de 170 títulos, con grandes directores como Clint Eastwood, de quien se proyectarán 23 largometrajes; una retrospectiva del alemán Rainer Werner Fassbinder con 14 películas; o los tres títulos que configuran el ciclo 'Bergman inédito' del guionista y director sueco Ingmar Bergman.

El ciclo con más títulos, una treintena, es el que se ha programado con motivo del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte titulado 'Imago civitas' y que cuenta con películas que van desde 1927, como 'Metrópolis' de Fritz Lang, y 'Berlín, sinfonía de una ciudad' de Walter Ruttmann -ambas proyecciones contarán con música en directo-, a producciones de 2024 como 'The Brutalist', de Brady Corbet, o 'Megalópolis' de Francis Ford Coppola.

Además, se refuerza 'Filmo en familia' con una quincena de películas como 'Emiliana Gat-alana', de Alberto Zúñiga Rodríguez, o los títulos de aventura de Steven Spielberg 'En busca del arca perdida', 'Indiana Jones y el templo maldito' e 'Indiana Jones y la última cruzada'.

El audiovisual murciano dispone de ocho sesiones de 'Realizadores murcianos' que incluye estrenos, así como el recorrido por los largometrajes rodados en la comunidad de la iniciativa 'Región de cine', además de las colaboraciones con distintos colectivos, como las mujeres cineastas de la Región de Murcia.

La programación también contempla muestras de filmografías más desconocidas, como la retrospectiva de cine africano, y habrá distintas proyecciones especiales en colaboración con una treintena de instituciones con motivo de efemérides o colaboraciones con instituciones y colectivos. Toda la programación de la Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' se puede consultar en su página web del centro.