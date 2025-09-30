La Filmoteca regional invita a imaginar una ciudad con una treintena de películas desde los orígenes del cine

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de la Región de Murcia 'Francisco Rabal' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes invita a imaginar una ciudad con una treintena de títulos desde los orígenes del cine a la actualidad, de filmes mudos como 'Metrópolis' de Fritz Lang y 'Berlín sinfonía de una ciudad' de Walter Ruttmann, a largometrajes estrenados el pasado año como 'Megalópolis' de Francis Ford Coppola y 'The Brutalist' de Brady Corbet.

El ciclo 'Imago civitas', organizado con motivo del XXV Congreso nacional de Historia del Arte, que inauguró esta mañana en la Filmoteca la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, se prolongará hasta este viernes, 3 de octubre, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Esta iniciativa busca reflexionar e intercambiar ideas sobre la relación entre la ciudad y las artes, el patrimonio y su papel en la sociedad actual y los retos futuros.

Conesa ha indicado que "este congreso, además de las conferencias, mesas redondas y presentaciones de investigación, cuenta con una programación cultural en la que destaca el ciclo de la Filmoteca, con una treintena de películas que recorren cómo se han reflejado las ciudades a lo largo de la historia del cine".

SESIONES ESPECIALES

Dentro del ciclo destacan las dos sesiones especiales que contarán con música en directo. En concreto, este jueves, a las 20.30 horas, se proyecta 'Berlín, sinfonía de una ciudad' de Walter Ruttmann con banda sonora de Arcadi Valiente al piano; y el viernes, 3 de octubre, también a las 20.30 horas se podrá disfrutar de 'Metrópolis' de Fritz Lang, con banda sonora interpretada en directo por Salvador Martínez.

El medio centenar de sesiones del ciclo 'Imago civitas' se prolonga hasta final del año contando con otras citas llamativas como la doble sesión del 27 de diciembre en la que se podrán ver seguidas 'West Side Story' de Robert Wise y la versión que hizo de este largometraje Steven Spielberg en 2021.

Otras películas incluidas en este ciclo en el que las ciudades son un actor protagonista son: 'El cielo sobre Berlín' de Wim Wenders; 'Manhattan' de Woody Allen; 'Muerte en Venecia' de Luchino Visconti; 'La verbena de la Paloma' de Benito Perojo; 'Roma, ciudad abierta' de Roberto Rossellini; 'Calle Mayor' de Juan Antonio Bardem o 'Historias de Nueva York' de Martin Scorsese, Francis Ford Coppola y Woody Allen. Toda la programación se puede consultar en la web de la Filmoteca regional.

El XXV Congreso nacional de Historia del Arte en el que se enmarca el ciclo 'Imago civitas' de la Filmoteca regional está organizado por la Universidad de Murcia y el Comité Español de Historia del Arte (CEHA) con el patrocinio de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Cajamurcia. Toda la información de esta iniciativa se puede consultar en su propio portal web.

Además de la consejera de Cultura, la inauguración del congreso contó con el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián; el concejal de Cultura e Identidad de Murcia, Diego Avilés; la vicerrectora de Estudios, Sonia Madrid; la presidenta del Comité Español de Historiadores del Arte, Begoña Alonso; y el presidente y director del congreso, el catedrático Joaquín Cánovas.