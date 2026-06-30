Finaliza la segunda fase de las obras de mejora del sistema de drenaje de la autovía del Mar Menor (RM-19)

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, supervisa el fin de las obras de drenaje de la autovía del Mar Menor. - CARM

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha finalizado las obras de mejora del sistema de drenaje de la autovía del Mar Menor (RM-19), una actuación que ha permitido multiplicar por cuatro la capacidad de evacuación de aguas pluviales durante episodios de lluvias intensas tras una inversión global de 1,7 millones de euros.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, han supervisado la finalización de la segunda fase de esta actuación, que beneficiará a los más de 10,5 millones de usuarios que utilizan esta infraestructura al año, según informa la Comunidad.

García Montoro ha destacado que "esta actuación permite completar la mejora del sistema de drenaje de la RM-19 para garantizar la funcionalidad de la autovía durante episodios de lluvias intensas y reforzar la seguridad de los usuarios".

Mientras que, el alcalde de San Javier ha agradecido el compromiso del Gobierno regional con esta actuación "que no solo afecta a la autovía que las lluvias torrenciales inundaban en dirección Murcia en , sino a una de las mayores empresas de la Región, la multinacional Himoinsa, ubicada junto a ese punto de la RM-19, y al centro urbano de la cercana Pozo Aledo".

El consejero ha incidido en que esta actuación cuenta con el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura. Asimismo, ha insistido en que el Ministerio "ejecute cuanto antes infraestructuras hidráulicas de defensa y contención necesarias para reforzar la defensa contra inundaciones en la comarca del Mar Menor".

La segunda fase de las obras ha supuesto una inversión de 1.105.416 euros y culmina la intervención iniciada previamente en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 22 y 24 de la RM-19, donde se ejecutó una primera fase con una inversión de 633.497 euros. La actuación global ha sido cofinanciada mediante una colaboración público-privada entre la Comunidad y la mercantil Himoinsa.

El proyecto ha consistido en la instalación de nuevos marcos rectangulares de hormigón para dar continuidad al drenaje longitudinal existente, la ampliación de la sección hidráulica de la cuneta actual y el refuerzo de la estabilidad del sistema mediante escollera hormigonada, con el fin, según informa el Ejecutivo regional, de evitar acumulaciones de agua sobre la calzada y prevenir posibles cortes de tráfico durante episodios de precipitaciones intensas.

Esta intervención forma parte del Plan de adaptación de carreteras frente al riesgo de inundación, impulsado por el Gobierno regional. En el marco de este plan ya se han ejecutado actuaciones por valor de 12,3 millones de euros.

Las más destacables, además de esta actuación en la RM-19, son la mejora de la variante de Torre Pacheco (RM-313), con una inversión de 3,8 millones de euros; la mejora de la carretera que une el municipio de Abanilla, a través de Venta Collares, con la pedanía alicantina de Pinoso (RM-422), con una dotación de 1,5 millones de euros y las obras de reparación y mejora frente a las lluvias, de la carretera que une las pedanías lorquinas de El Garrobillo y Ramonete (RM-D20), por importe de 605.000 euros.

Entre las próximas actuaciones de este plan se encuentra la obra de mejora de la carretera que une Torre Pacheco con Pozo Aledo (RM-F28), que está licitada y supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros.