La firma de hipotecas en Murcia crece un 9% en diciembre, aunque se ralentiza respecto al mes anterior

Evolución anual del número de hipotecas en Región de Murcia﻿ - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Murcia ha subido un 9% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 17,4% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.093 operaciones, aunque se ralentiza, con 0 puntos menos que la tasa interanual registrada el mes anterior, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Murcia se prestaron 116,5 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en diciembre, un 7,05% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 9,8%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.453 hipotecas en la Región, con un desembolso de capital de 201,82 millones de euros. De ellas, 36 fueron sobre fincas rústicas y 1.417 sobre urbanas.

De las 1.417 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en diciembre en Murcia, 1.093 fueron sobre viviendas; 10 en solares y 314 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 15 y en 84 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 258 hipotecas con cambios en sus condiciones, 159 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.633 préstamos sobre fincas en Murcia. De ellas 1.206 correspondieron a viviendas, 60 a fincas rústicas, 349 a urbanas y 18 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, la firma de hipotecas aumentó en todas las regiones con La Rioja (+35,29%), Castilla-La Mancha (+30,61%) y Canarias (+29,06%) a la cabeza, salvo en Asturias con una caída del 4,07%.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Cantabria (+60,54%), Canarias (+51,89%) y Navarra (+46,05%) anotando los mayores ascensos, y Murcia, (+7,05%), Madrid (+20,25%) y Aragón (+20,29%) en el lado contrario.