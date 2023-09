El fiscal superior de la Región muestra su preocupación por el aumento de delitos de menores contra la libertad sexual

Díaz Manzanera ha dicho que en un año han pasado de 19 a 52



CARTAGENA (MURCIA), 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha mostrado su preocupación en la Asamblea Regional por el aumento de los delitos de menores contra la libertad sexual.

Díaz Manzanera, que ha explicado que estos delitos cometidos por menores hacia menores han pasado de 19 a 52 en un año, "eso es más del 100%. Todo esto se está produciendo sobre el tema del acoso sexual a través de las redes sociales y también hemos observado un incremento en las agresiones sexuales que requieren contacto físico".

Ha apuntado que, al igual que la criminalidad se ha incrementado en los delitos contra los extranjeros y la trata de seres humanos y la explotación de extranjeros en el ámbito laboral, también ha ocurrido lo mismo con los delitos contra la libertad sexual, cuando los autores son menores que tienen entre 14 y 18 años.

"Son datos preocupantes y estamos trabajando no solo para perseguirlos, sino para buscar mecanismos para prevenir y mejorar este tipo de situaciones, que vienen derivadas del aumento del uso de las tecnologías", ha dicho sobre estos últimos delitos.

Además, ha apuntado que el incremento se debe al aumento en el uso de las nuevas tecnologías y el uso de la Inteligencia Artificial; "la delincuencia se anticipa siempre a la actuación de los poderes públicos", ha indicado, aunque sí considera que "hay mecanismos legales para hacer frente a estos delitos", aunque considera que, "posiblemente habrá que mejorar la normativa".

Asimismo, ha dicho tras presentar la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2022 a la presidenta de la Asamblea y a los grupos parlamentarios, que se ha producido un aumento de los delitos de robo con violencia e intimidación en un 40%. Estos delitos han pasado de 183 a 287, algo que es "preocupante".

Preguntado sobre el caso de la balsa 'Jenny', ha afirmado que ese asunto lo lleva la Fiscalía de Cartagena. Le consta que se está instruyendo, pero lamenta que "la justicia va lenta y se tarda mucho cuando se trata de cuestiones de índole pericial, pero esas diligencias están vivas".

Finalmente, el fiscal superior ha agradecido la receptividad tanto de la presidenta de la Asamblea Regional como de los diputados, así como el compromiso que siempre han tenido con las necesidades de la Fiscalía Superior y la "importante" labor que desarrollan para impulsar la mejora del Ministerio Fiscal en la Región.

USO DE IA

Al ser preguntado por si la Fiscalía está preparada para casos como el de la utilización de imágenes de niñas menores sin ropa generadas por Inteligencia Artificial (IA) denunciadas por familias en Almendralejo (Badajoz), Díaz Manzanera ha considerado que "sí que hay mecanismos legales" para hacerle frente, pero ha admitido que "posiblemente" habrá que mejorar la normativa.

"Todo lo que es evolución de los responsables de comisión de delitos en el uso de las nuevas tecnologías y, en este caso, en el uso de la inteligencia artificial, es lo que suele suceder normalmente con la evolución de la delincuencia", según Díaz Manzanera. Y es que, ha añadido, la delincuencia "se anticipa a la actuación de los poderes públicos".

Así, ha señalado que son los poderes públicos los que tienen que dar una respuesta a la vista de muchas de estas actuaciones, que son novedosas. "Es un aspecto en el que hay que profundizar, habrá que comprobar que, efectivamente, la regulación actual jurídico-penal da respuesta a esas nuevas situaciones y, en caso de que no se así, corresponderá a los jueces y fiscales transmitirlo a los poderes públicos competentes", ha finalizado.

Así, ha señalado que esa nueva figura y situación se debe regular a nivel legislativo, en el caso de que se compruebe que no está regulado de forma correcta. "No se están dando casos de eso porque, si fuera así, lo habría reflejado la Fiscalía de Menores", según Díaz Manzanera. No obstante, ha reconocido que es "una realidad que está empezando a salir a la luz y habrá que darle la respuesta pertinente".