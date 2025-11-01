Flores y oraciones para recordar a los familiares difuntos en el Día de Todos los Santos en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Los cartageneros honran a sus difuntos este sábado, 1 de noviembre, día de Todos los Santos, visitando los cementerios en los que reposan, donde les recuerdan con flores y oraciones, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Para ello, los camposantos municipales han ampliado su horario de apertura, a lo que hay que sumar el dispositivo especial de seguridad puesto en marcha por el Ayuntamiento, a través de la Policía Local, para facilitar el acceso a los mismos.

También se ha incrementado la frecuencia de los autobuses de las líneas urbanas 5 y 7 que conectan el cementerio de Los Remedios y el de San Antón.

A los actos conmemorativos de este día ha asistido una representación de la Corporación municipal, encabezada por el concejal de Sanidad, Gonzalo López, junto a las responsables de Comercio, Belén Romero, y Turismo, Beatriz Sánchez, así como los concejales Manuel Torres y Mercedes Graña, que han visitado los cementerios municipales, comenzando por el de Los Remedios, donde se ha celebrado una eucaristía.

Acto seguido, y tras depositar una corona de flores ante la Cruz en recuerdo de los difuntos cartageneros, la comitiva municipal se ha dirigido a los cementerios de Alumbres, San Antón y San Ginés de la Jara.