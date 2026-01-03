Fomento aprueba la exención del canon del puerto pesquero de Mazarrón tras las mangas marinas

MURCIA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, ha aprobado la exención del cien por cien del canon de ocupación del puerto pesquero de Mazarrón, tras los daños ocasionados por las mangas marinas registradas el pasado domingo.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, hizo estas declaraciones durante su intervención en el acto de inauguración del mural 'Homenaje a la tradición pesquera de Mazarrón' y la escultura monumental de la Virgen del Carmen, junto al alcalde del municipio, Ginés Campillo, y al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Mazarrón, Manuel Sánchez.

García Montoro destacó que "esta medida permitirá a la Cofradía de Pescadores afrontar las obras de reparación necesarias y garantizar la continuidad de su actividad".

En el caso del puerto deportivo, la normativa autonómica permite aplicar reducciones de hasta un 40 por ciento de los cánones de ocupación y explotación a las actividades industriales, hosteleras y auxiliares vinculadas a la náutica deportiva, cuando se acrediten pérdidas derivadas de acontecimientos climatológicos extraordinarios que puedan considerarse de fuerza mayor.

El consejero visitó este lunes la zona junto al presidente de la Región de Murcia y a los afectados para conocer de primera mano los desperfectos y coordinar las actuaciones de recuperación. "Ante una situación excepcional como la vivida en Mazarrón, el Gobierno regional ha actuado con rapidez y cercanía, apoyando a la Cofradía, al Ayuntamiento y a todos los profesionales del mar", señaló García Montoro.

Durante el acto celebrado hoy en el puerto pesquero, el consejero también presentó el mural 'Homenaje a la tradición pesquera de Mazarrón', realizado por el artista murciano Sbah sobre el dique de abrigo del puerto. La obra recorre la historia del sector pesquero desde principios del siglo XX hasta la actualidad y representa escenas de la faena diaria, el relevo generacional, las fiestas en honor a la Virgen del Carmen y el recuerdo a los pescadores desaparecidos.

La segunda actuación es la escultura monumental de la Virgen del Carmen, obra del artista Francisco Alías Jiménez, realizada en mármol blanco de Macael. Instalada en un punto visible del puerto, tanto desde tierra como desde el mar, esta escultura se convierte en un nuevo referente en el municipio.

Ambas actuaciones han contado con una inversión cercana a los 83.000 euros, cofinanciada entre fondos europeos, en concreto del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, y de la Comunidad, a través de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca.

García Montoro recordó además el compromiso del Ejecutivo regional con las cofradías de pescadores, que se materializa en una línea de ayudas directas dotada con 400.000 euros para asegurar su funcionamiento. De esta cantidad, la Cofradía de Pescadores de Mazarrón recibe 100.000 euros.

Asimismo, destacó la concesión administrativa del puerto pesquero de Mazarrón a la Cofradía por 15 años, que permitirá la gestión directa de más de 31.000 metros cuadrados de instalaciones y garantizará la continuidad de la actividad pesquera con todas las garantías medioambientales y de seguridad.

"Con esta decisión reforzamos la colaboración con el sector, facilitamos una gestión cercana y responsable de los espacios portuarios y protegemos la actividad económica y cultural del puerto", concluyó el consejero.