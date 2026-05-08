Fomento licita la construcción de una nueva glorieta en la RM-554 en Archena para mejorar la seguridad vial

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y el director general de Carreteras, Francisco Carrillo, visitan el lugar donde se va a construir una rotonda en la RM-554 en Archena - CARM

ARCHENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha sacado a licitación las obras de construcción de una nueva glorieta en la carretera RM-554, en el término municipal de Archena, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, según ha informado el Gobierno regional y el Ayuntamiento en sendos comunicados.

La actuación tiene un presupuesto base de 434.360 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 4 de junio para presentar sus ofertas.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha presentado este viernes la actuación junto a la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, y ha subrayado que "esta intervención permitirá reforzar la seguridad vial en uno de los accesos al municipio que registra una elevada intensidad de tráfico y maniobras complejas, por la confluencia de vehículos que circulan por la vía principal con los que acceden o salen de caminos rurales".

García Montoro ha explicado que "la transformación de la actual glorieta partida en una glorieta completa ordenará los movimientos, reducirá la velocidad de circulación y mejorará la visibilidad en la intersección, beneficiando a los 4 millones de usuarios que circulan al año por esta carretera.

"Seguimos avanzando en la mejora de la red autonómica de carreteras con actuaciones que priorizan la seguridad de los usuarios y la funcionalidad de las infraestructuras, especialmente en tramos con elevada siniestralidad o tráfico complejo", ha insistido el consejero.

Por su parte, la alcaldesa, Patricia Fernández, ha valorado "positivamente" el inicio del proceso de licitación de esta infraestructura y ha destacado que "se trata de una actuación muy necesaria y demandada, ya que hablamos de uno de los puntos con mayor tránsito de entrada y salida al municipio".

Fernández ha señalado además que "la mejora de esta intersección supondrá un avance importante para la seguridad de vecinos, agricultores y conductores que utilizan diariamente esta vía, además de contribuir a una circulación más ordenada y segura".

Asimismo, la regidora ha agradecido al Gobierno regional "su compromiso con Archena y con la mejora de unas infraestructuras que son fundamentales para seguir avanzando en seguridad, movilidad y calidad de vida para nuestros vecinos".

En concreto, la actuación se localiza en un tramo de la RM-554 comprendido entre el paso superior sobre el río Segura y la intersección con la RM-533, en un punto que canaliza accesos a caminos rurales y zonas residenciales dispersas.

Además, el proyecto incluye el acondicionamiento del vial de conexión con el camino municipal Diseminado Pago Barranco, así como la mejora de la vía de servicio de la margen derecha de la RM-554.

También se ejecutará un ramal de giro directo para facilitar los movimientos de los vehículos procedentes de Archena y La Algaida hacia este camino y la vía de servicio.

La actuación se completará con la instalación de alumbrado en todo el tramo, así como la correspondiente señalización y balizamiento, con el fin de incrementar la seguridad en condiciones nocturnas y mejorar la orientación de los conductores.