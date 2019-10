Fomento selecciona a los ganadores del concurso para remodelar el yacimiento arqueológico de San Esteban

Publicado 18/10/2019 12:06:34 CET

La remodelación se realizará sobre los restos arqueológicos del Arrabal de la Arrixaca, declarados BIC con categoría de Zona Arqueológica

El Ministerio de Fomento seleccionaba esta semana a los ganadores del concurso para remodelar el yacimiento arqueológico de San Esteban en Murcia, que se ha otorgado el primer premio al lema 'HA-HA', presentado por la UTE formada por Ayllón-Paradela-De Andrés + Burgos & Garrido.

Según informan fuentes ministeriales, el martes 15 de octubre se realizó la apertura del sobre administrativo que identifica a los ganadores del Concurso de 'Puesta en valor del Yacimiento Arqueológico del Arrabal Andalusí de la Arrixaca y del Jardín de San Esteban en Murcia', actuación que se realizará sobre los restos arqueológicos del Arrabal de la Arrixaca, declarados Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica.

Este primer premio, dotado con 20.000 euros, permite al Ministerio iniciar a continuación el procedimiento de contratación del proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras con este equipo.

Asimismo, se concede un Accésit dotado con 10.000 euros a la propuesta de lema 'El jardín, la plaza y el santo', presentada por el arquitecto Martín Lejarraga Azcarreta y dos Accésits adicionales de 3.000 euros cada uno, a los lemas 'Up is down' presentado por Muñoz Miranda Arquitectos S.L.P., y 'Bóveda jardín sombra' presentado por AMID.CERO9 S.L.P.

Además, se otorgan las siguientes menciones: mención honorífica a la propuesta presentada bajo el lema 5. Tresestratos; y mención honorífica a la propuesta presentada bajo el lema 20. Jaima y agua, ambas sin dotación económica.