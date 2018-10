Francisco Jódar renuncia a la presidencia PP Lorca tras 19 años en el cargo

Publicado 02/08/2018 13:21:16 CET

MURCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ex alcalde de Lorca Francisco Jódar presentó este miércoles su renuncia a la presidencia PP de la Ciudad del Sol tras 19 años en el cargo. Así lo anunció a través de su cuenta en Facebook.

Esto sucede después de que el actual alcalde y candidato a las municipales de 2019, Fulgencio Gil, haya solicitado, en un congreso del partido en septiembre, asumir la presidencia.

"Esta tarde he presentado mi dimisión como presidente del Partido Popular de Lorca, orgulloso de haber servido a Lorca desde el PP durante estos años, poniendo todo el esfuerzo e ilusión que he sido capaz", señalaba Jódar en su perfil en la red social.

Explicaba que había tomado esta decisión porque el pasado lunes en reunión de Junta Directiva del PP de Lorca, cuando se designó candidato para las elecciones de mayo a Fulgencio Gil, "éste pidió al presidente regional un Congreso en septiembre para hacerse cargo de la Presidencia del PP de Lorca".

Fue algo "inesperado", pero "ante la evidencia de que para Fulgencio Gil ya no es necesario mi trabajo al frente del PP, enseguida me he dado cuenta de que debo apartarme porque no quiero ser ni un momento un obstáculo en su camino", y "porque no quiero poner en peligro la unidad de un partido al que he servido con ganas e ilusión durante muchos años, y quiero seguir haciéndolo".

Finalmente Francisco Jódar agradece a todos "por el trabajo de estos años".

Jódar es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ocupación que ejerció de 1981 a 2002. Ingresó por oposición en el Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa el 27 de junio de 1979. Fue vicepresidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, y antes que alcalde concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca (1999-2007).

Desde el año 2000 presidía el Partido Popular de Lorca y accedió a un escaño en la Asamblea Regional dentro del Grupo Popular tras las elecciones municipales y autonómicas de 2015. Fue alcalde de la Ciudad del Sol durante una década, de 2007 a 2017, y consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca desde el 5 de mayo de 2017 hasta el 20 de abril de 2018.