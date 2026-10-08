Francisco Lucas justifica que "la salud mental no puede depender de la cuenta bancaria de una persona"

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. Como antesala, en la mañana de este jueves se ha celebrado un acto institucional de lectura del Manifiesto por la Salud Mental en la Plaza del Cardenal Belluga.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asistido al acto y ha agradecido el "magnífico" trabajo que realiza la Federación de Salud Mental en la Región de Murcia.

Este año el foco recae sobre la salud mental de los jóvenes. En este sentido, Lucas ha defendido que "no podemos mirar hacia otro lado mientras miles de jóvenes de la Región de Murcia no pueden acceder a un psicólogo porque no pueden permitíselo", a la vez que ha lamentado que "la salud mental no puede depender de la cuenta bancaria de una persona". Asi como, personas que conviven con depresión o ansiedad y no reciben el tratamiento que necesitan porque "no pueden permitírselo".

"Necesitamos más psicólogos en la sanidad pública y necesitamos acercarlos a toda la ciudadanía de esta Región" ha sostenido Lucas.

Asimismo, ha asegurado que "no es un privilegio, es un derecho" y que todas las administraciones "tenemos la obligación de garantizarlo".