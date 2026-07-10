Francisco Lucas (PSRM): "Ha llegado el momento de recuperar la ilusión de la Región de Murcia"

Imagen del comité regional del PSRM - PSRM

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, aseguró este jueves que "ha llegado el momento de recuperar la ilusión de la Región de Murcia" y defendió que su partido trabaja para ofrecer una "alternativa real de gobierno" frente al Ejecutivo autonómico.

Así lo manifestó durante su intervención en el Comité Regional del PSRM-PSOE, donde afirmó que "la ilusión es la fuerza que mueve a toda la gente cuando decide dejar de conformarse" y "la valentía de quienes creen que otra Región es posible". "Ha llegado nuestro momento, el momento de recuperar la esperanza y la ilusión", añadió.

Lucas explicó que su decisión de dar "un paso al frente" estuvo marcada por el nacimiento de su hijo hace dos años, lo que, según señaló, le llevó a reflexionar sobre el futuro de la Región.

El dirigente socialista afirmó que ese futuro "no depende de la suerte", sino "de las decisiones que tomemos hoy", y reivindicó la nueva etapa iniciada por el PSRM hace año y medio con el objetivo de "ser útiles, estar al lado de la ciudadanía y ofrecer una alternativa real de gobierno".

Asimismo, destacó algunas de las iniciativas impulsadas por el partido, entre ellas un decálogo de medidas para acceder a la vivienda, que incluye ayudas directas de hasta 36.000 euros para jóvenes y familias en la compra de su primera vivienda.

También defendió el apoyo del PSRM a diferentes reivindicaciones sociales, como las de los bomberos, las familias que reclaman aulas climatizadas y las organizaciones feministas y colectivos LGTBI, además de recordar que el partido se ha personado como acusación popular en el caso de la presunta trama de las prótesis para, según ha dicho, "llegar hasta el final" y que "se haga justicia".

Finalmente, Lucas aseguró que "la Región de Murcia no está condenada al conformismo" e insistió en que el PSRM está "para transformar la Región de Murcia".