Francisco Martín Ruiz, nuevo gerente de Urgencias y Emergencias 061 del SMS

Francisco Martín Ruiz, nuevo gerente de Urgencias y Emergencias 061 - CARM1

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este miércoles el nombramiento de Francisco Martín Ruiz Lavela como nuevo gerente del Urgencias y Emergencias 061 del Servicio Murciano de Salud (SMS), según ha informado la Comunidad.

Francisco Martín Ruiz es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Durante 22 años, ha estado vinculado al SMS como médico de Urgencias en el Hospital General Universitario Morales Meseguer.

Asimismo, es reservista voluntario médico de las Fuerzas Armadas Españolas y ha sido vocal de Investigación y vicepresidente de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria.

Desde 2022, es coordinador del Equipo de Atención Primaria del centro de salud de La Ñora y, desde 2025, médico del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias.