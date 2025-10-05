Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado, habla de 'La factura del cupo catalán' en la UMU

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado en el Congreso, ofrece una conferencia el próximo jueves, a partir de las 17.00 horas, sobre su libro 'La factura del cupo catalán' en la Universidad de Murcia.

El libro, que está escrito junto a Jesús Fernández-Villaverde, Howard Marks Presidential Professor of Economics y director de la Penn Initiative for the Study of the Markets en la Universidad de Pensilvania, analiza al detalle qué implica este desafío y propone un conjunto de reformas concretas para mejorar un sistema de financiación autonómico "complejo y opaco".

"Mientras los medios agitan opiniones sobre la financiación singular de Cataluña, este libro desmonta mitos aportando datos, análisis, evidencia internacional y contexto histórico al debate", dice Luis Garicano sobre el ensayo de Jesús Fernández-Villaverde y Francisco de la Torre. La conferencia tendrá lugar en el Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad Murcia, situado en el Campus de la Merced.