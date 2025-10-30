FRECOM: "El Decreto Ley de Vivienda Asequible introduce mejoras técnicas que el sector llevaba años reclamando"

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (FRECOM) ha manifestado que el Decreto Ley de Vivienda Asequible de la Comunidad, que la Asamblea Regional debate y vota este viernes, "introduce mejoras técnicas que el sector llevaba años reclamando", según informaron fuentes de la organización.

Frecom ha afirmado que el decreto "incorpora avances técnicos relevantes que responden a necesidades reales del sector y del mercado", entre las que ha citado la flexibilidad de usos, el aumento de edificabilidad en determinados suelos y la simplificación de trámites urbanísticos.

Estas medidas, según ha añadido la patronal regional del sector de la construcción, "permitirán activar suelos ya urbanizados y listos para solicitar licencia, lo que dotará al sistema de una mayor agilidad para promover vivienda en un momento de especial necesidad social.

Como ejemplo, FRECOM ha mencionado el artículo 4 del decreto, que modifica el artículo 193 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, "permitiendo la supresión de viales internos en suelos urbanos y sectorizados mediante estudios de detalle". Se trata de "un cambio que puede suponer una reducción significativa en los plazos de desarrollo".

La Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia ha insistido en que, "desde el conocimiento técnico y la experiencia del sector", el decreto "ofrece soluciones viables, realistas y necesarias", por lo que ha apelado al "diálogo" y al "consenso político" para que pueda salir adelante.

"El decreto tiene base técnica suficiente para salir adelante. Lo importante ahora es activar soluciones y seguir mejorando sobre la marcha, siempre con diálogo", ha dicho el presidente de FRECOM, José Hernández.