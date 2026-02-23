La Fuensanta peregrinará a las parroquias de Murcia y sus pedanías y visitará municipios para celebrar su coronación

1062593.1.260.149.20260223134511 Foto de familia con motivo de los actos que tendrán lugar con motivo del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta - DIÓCESIS DE CARTAGENA

El Cabildo de la Catedral realizará diversos actos para celebrar el centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. Así, está previsto que peregrine a las parroquias de Murcia y sus pedanías este año y el próximo, y también visitará los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura y Santomera.

Precisamente, el próximo año se celebrará el centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Fuensanta, patrona del municipio de Murcia, según informa la Diócesis de Cartagena en un comunicado.

Una efeméride que se festejará con un Año Jubilar, diferentes actos litúrgicos y actividades culturales y la visita de la Morenica a las parroquias de la ciudad de Murcia y sus pedanías, y de otros municipios.

El obispo de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, ha presentado este lunes los actos de este centenario acompañado del alcalde de Murcia, José Ballesta, miembros del equipo de Gobierno, así como por alcaldes de otros municipios.

El objetivo del centenario es acercar esta celebración a toda la sociedad murciana, motivo por el cual se suman también los municipios de Alcantarilla, Alguazas, Archena, Beniel, Ceutí, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura y Santomera.

El obispo ha invitado a la sociedad a "vivir con alegría este momento histórico en el que la Virgen de la Fuensanta sale a nuestro encuentro". Con esta celebración "no solo se pretende recordar un acontecimiento que tuvo lugar hace 100 años, sino que sea una verdadera misión evangelizadora".

La gran celebración tendrá lugar el 11 de abril de 2027, día del centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Fuensanta.

Por la mañana tendrá lugar la Eucaristía jubilar en la Catedral y por la tarde se realizará el acto de conmemoración del centenario en la plaza Martínez Tornel y el puente de los Peligros. El acto finalizará con una procesión por las calles del centro de Murcia y el regreso de la Morenica a la Catedral.

Del 12 al 18 de abril de 2027 se celebrará una semana de acción de gracias, en la que Virgen permanecerá en el presbiterio del templo catedralicio. Los actos del centenario culminarán con la romería de la Virgen de la Fuensanta de regreso a su santuario, el 18 de abril.

El Cabildo ha puesto en marcha una web para facilitar el acceso a toda la información sobre los actos del centenario: 'https://catedralmurcia.org/coronacion/'.

Con motivo de este centenario y bajo el lema 'Reina de nuestras almas' se celebrará un Año Jubilar, concedido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, desde el tercer domingo de Pascua de 2026 (19 de abril) al tercero de Pascua de 2027 (11 de abril), como "un tiempo de conversión y reconciliación con Dios para, a través de la Virgen de la Fuensanta, volver a la vida cristiana", según ha expresado el deán de la Catedral, Tomás Cascales.

Las celebraciones jubilares serán la Eucaristía de apertura del Tiempo Jubilar, a celebrar en Catedral de Murcia el 19 de abril de 2026; la Eucaristía de clausura del Tiempo Jubilar, a celebrar en la Catedral de Murcia el 11 de abril de 2027; y las celebraciones litúrgicas que se realicen durante la visita de la imagen de la Virgen de la Fuensanta a las parroquias e instituciones en las peregrinaciones de abril a junio y en octubre de 2026, y de febrero a marzo de 2027.

Así como las celebraciones eucarísticas de las novenas en septiembre de 2026 y abril de 2027; las de la Eucaristía en la Catedral del 13 de septiembre de 2026, fiesta de la Virgen de la Fuensanta; y la romería en la que la imagen de la Virgen de la Fuensanta regresará a su santuario en septiembre de 2026.

Podrán lucrar las indulgencias plenarias, concedidas por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede, los fieles, para sí mismos o para sus difuntos, que participen en alguno de los actos jubilares expuestos con los requisitos acostumbrados (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre).

El obispo de la Diócesis de Cartagena ha decidido que los donativos de este Año Jubilar en torno a la celebración del centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Fuensanta sean destinados a Shejiná.

La asociación Shejiná se constituyó en junio de 2023, aunque su labor comenzó a desarrollarse años antes. Se trata de una casa de acogida en la que residen, junto al sacerdote diocesano Pedro José González Najas, chicos de entre 18 y 30 años con problemas de adicciones y que reciben una ayuda integral a través del equipo compuesto por asociados, voluntarios y otros participantes. Este hogar se encuentra en El Palmar (Murcia) y actualmente son 17 los jóvenes que viven en él.

TRES PEREGRINACIONES

La celebración de este centenario tiene también una misión evangelizadora, por eso la imagen de la Virgen de la Fuensanta realizará tres grandes peregrinaciones.

La primera, del 20 de abril al 14 de junio de 2026, se realizará a las parroquias de las pedanías de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Alcantarilla, Beniel, Santomera, el Seminario Redemptoris Mater y la Brigada Paracaidista.

La segunda peregrinación será del 5 al 18 de octubre de 2026. La Morenica visitará el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca; el Centro Penitenciario Murcia I; Archena; Las Torres de Cotillas; las pedanías murcianas de Sucina, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera; Lorquí; Ceutí; Alguazas; Ribera de Molina y Molina de Segura; y el Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia.

Los desplazamientos de la Virgen de la Fuensanta en esta peregrinación se realizarán en el coche que utiliza la patrona de Valencia, cedido para esos días al Cabildo de la Catedral por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados de Valencia.

La tercera peregrinación se realizará del 12 de febrero al 14 de marzo de 2027 y en ella la imagen de la Virgen de la Fuensanta visitará las parroquias de la ciudad de Murcia; diferentes realidades eclesiales como el Seminario San Fulgencio y algunas casas de religiosas; la Universidad de Murcia; hospitales, Policía Local y parques de bomberos, entre otros.

En el marco de este centenario jubilar se está preparando un nuevo juego de coronas para la Virgen y el Niño, junto a otras piezas de orfebrería, así como un nuevo ajuar textil. Todo diseñado por el artista murciano Santiago Rodríguez López. Más adelante, el Cabildo presentará los diseños.

En el caso del municipio de Archena, el 8 de octubre será el día de la visita de la Virgen de la Fuensanta, en el marco de la misión evangelizadora con motivo del centenario de su Coronación Canónica.

La alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha destacado que el anuncio oficial de esta visita le fue comunicado el pasado mes de enero por el Cabildo de la Catedral de Murcia, subrayando "la relevancia institucional e histórica" que este acontecimiento representa para la localidad.

Durante su intervención, la alcaldesa ha señalado que "la visita de la Virgen de la Fuensanta escribirá una de las páginas más bonitas de la historia de Archena", remarcando que se trata de "un hecho excepcional que quedará para siempre en la memoria colectiva del municipio".

La imagen de la Virgen de la Fuensanta permanecerá en el municipio hasta el 9 de octubre, permitiendo el desarrollo de distintos actos religiosos y momentos de encuentro y recogimiento, que han sido calificados por los representantes eclesiásticos como un acontecimiento de especial relevancia espiritual y cultural.