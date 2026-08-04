Archivo - La fuerza arrolladora de los tambores japoneses de 'Yamato' llega a San Javier con 'Hinotori' - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER - Archivo

La compañía desembarca este martes en el Auditorio Parque Almansa con un espectáculo de música, precisión y resistencia física

SAN JAVIER (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier recibirá este martes, 4 de agosto, a 'Yamato, The Drummers of Japan', una de las compañías de percusión japonesa más reconocidas del mundo, que presentará en el Auditorio Parque Almansa el espectáculo 'Hinotori', las alas del fénix. La actuación comenzará a las 22.30 horas, han informado fuentes de la organización.

La formación japonesa llegará a San Javier inmediatamente después de concluir su temporada en el Teatro Apolo de Barcelona, convirtiendo el escenario del Festival en la siguiente parada de una gira internacional marcada por la potencia de los tambores 'taiko', la espectacularidad visual y la extraordinaria preparación física de sus intérpretes.

'Hinotori' celebra la vitalidad y la trayectoria de una compañía que lleva más de tres décadas recorriendo los principales escenarios del mundo.

El título, inspirado en el ave fénix, simboliza el renacimiento, la energía inagotable y la capacidad de volver a levantarse, conceptos que 'Yamato' transforma sobre el escenario en ritmo, movimiento y emoción.

Más que un concierto de percusión, la propuesta constituye una impactante demostración de fuerza, resistencia, equilibrio y precisión. Los integrantes de 'Yamato' golpean los tambores con todo el cuerpo, se desplazan por el escenario y construyen complejas secuencias rítmicas en las que la música y el movimiento resultan inseparables.

Los tambores utilizados durante el espectáculo presentan diferentes tamaños, sonidos y registros. Los de mayores dimensiones pueden alcanzar los 500 kilos de peso, lo que obliga a los músicos a mantener una exigente preparación física, comparable a la de atletas de élite, para sostener durante casi dos horas una intensidad arrolladora y una sincronización milimétrica.

La percusión tradicional japonesa se combina con una puesta en escena contemporánea que alterna los ritmos más atronadores con pasajes de enorme delicadeza.

La propuesta convierte cada golpe en un lenguaje y cada silencio en parte esencial de un espectáculo que no solo se escucha, sino que se siente físicamente.

Fundada en 1993 en la localidad de Asuka, en la prefectura japonesa de Nara, Yamato ha realizado más de 4.800 actuaciones en 55 países.

Su particular estilo, definido por la propia compañía como "música del cuerpo", ha conquistado a millones de espectadores gracias a una combinación de tradición, disciplina, energía y emoción.

La llegada de 'Yamato' supone una de las grandes citas internacionales de la presente edición del Festival y llevará hasta el Auditorio Parque Almansa una experiencia sonora y visual capaz de acercar al público la tradición del 'taiko' desde una mirada vibrante y contemporánea.

Las entradas para 'Hinotori', las alas del fénix tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse a través de los canales habituales de venta del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier.