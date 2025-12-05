La Fundación Alcaraz y la UMU presentan la colección editorial 'Actium: Movimiento y Desarrollo'

Presentación de la serie editorial 'Actium: Movimiento y Desarrollo' y la primera publicación asociada: 'Educar en Movimiento' - UMU

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carlos Alcaraz y la Universidad de Murcia (UMU) han presentado este viernes la serie editorial 'Actium: Movimiento y Desarrollo' y la primera publicación asociada: 'Educar en Movimiento', según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Coeditada por la Fundación y la editorial de la UMU, EDITUM, esta iniciativa nace con la vocación de difundir y acercar a la sociedad el valor que el movimiento, la actividad física y el deporte tienen en el desarrollo infantil y juvenil desde la evidencia científica.

La coordinadora de Publicaciones y Patrimonio Digital de la UMU, Rosana López, y la profesora de la Universidad de Barcelona y codirectora de la serie editorial, Anna Forés, han explicado en la presentación que esta serie tiene como objetivo promover y difundir investigaciones, experiencias innovadoras, ensayos y estudios científicos.

Anna Forés ha destacado tres palabras clave sobre la colección "movimiento, innovación e infancia".

'Educar en Movimiento', primer libro de la serie, está escrito por cuatro voces de referencia --Marc Guillem, Anna Forés, David Bueno y José Luis Trejo-- y supone una mirada interdisciplinar que combina neurociencia, pedagogía y experiencias prácticas para situar el movimiento como pilar esencial del desarrollo humano; como lenguaje universal que conecta cuerpo, cerebro, mente y entorno.

Este primer volumen habla del cuerpo como motor de desarrollo, su valor como fuente de aprendizaje, las aulas como espacios en los que se debería aprender en movimiento; y el movimiento como un arte que despierta creatividad y el autoconocimiento.

La gerente de la Universidad de Murcia, María Dolores Almagro, ha destacado durante la presentación, celebrada en la sede del Rectorado, "la importancia de este proyecto junto a la Fundación Carlos Alcaraz para contribuir a la transferencia del conocimiento hacia la sociedad en un tema tan importante como es el desarrollo infantil y juvenil".

La directora de la fundación, Beatriz Garfia, ha destacado que esta iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con la mejora de las condiciones de vida de la infancia vulnerable.

"Nuestra fundación nació para impulsar nuevas formas de cuidado y desarrollo infantil, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la infancia en situación de dificultad y combinando la intervención directa con la innovación social para encontrar mejores respuestas a los desafíos que enfrenta la niñez, ha dicho.

"Con 'Actium: Movimiento y Desarrollo' queremos tender puentes entre la ciencia y la sociedad, generando conocimiento útil que transforme la forma en la que acompañamos a niños y niñas. Educar en Movimiento es el primer paso de un proyecto editorial que seguirá creciendo", ha agregado.

La línea editorial, tal y como recoge el acuerdo de coedición firmado por la fundación y la Universidad de Murcia, busca convertirse en un espacio de referencia científica y profesional. Todas las publicaciones seguirán un proceso de evaluación por pares ciegos y estarán disponibles en acceso abierto. El objetivo es publicar, al menos, un libro al año.

El libro puede descargarse de manera gratuita a través de la página web de Editum en 'https://doi.org/10.6018/editum.3193'.