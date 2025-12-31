La Fundación Cajamurcia da la bienvenida al Año Nuevo con dos conciertos benéficos de la OSRM en Cartagena y Murcia

Archivo - Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia - DAVID FRUTOS - Archivo

MURCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

En el ambiente festivo y alegre de las últimas treinta ediciones y para dar la bienvenida al año, la Fundación Cajamurcia organiza el tradicional concierto de Año Nuevo, que tendrán lugar los próximos días 3 y 4 de enero de 2026 en los auditorios de El Batel de Cartagena y Víctor Villegas de Murcia, respectivamente.

En ambas citas la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia estará conducida por su director asociado, Manuel Hernández-Silva, y contará con la participación solista del tenor canario Juan Antonio Sanabria. El repertorio incluirá los tradicionales valses y polcas de la Familia Strauss, además de músicas del repertorio operístico y de zarzuela, con piezas de autores como Lehàr, Rossini, Donizetti, Sorozábal, Soutullo o Francisco Alonso, entre otros.

El concierto del sábado 3 de enero en Cartagena se celebrará a las 20.30 horas en el Auditorio El Batel. Las entradas están disponibles en la taquilla y en bacantix.com. La recaudación de este año irá destinada íntegramente al Centro Multidisciplinar Leire González Díaz, de la Asociación D'Genes.

En Murcia, el concierto tendrá lugar el domingo 4 de enero, a las 19.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas. Las entradas, a beneficio de Astrapace (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines), están disponibles en la taquilla del Auditorio (968343080), en auditoriomurcia.org y bacantix.com.