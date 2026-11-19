Los adornos solidarios de la Fundación Jesús Abandonado - WEEKEND

MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Jesús Abandonado ha preparado un adorno artesanal que consiste en una casa con un corazón rojo en su interior y que se podrá adquirir por 5 euros en la caseta de Jesús Abandonado del mercado navideño de Alfonso X el Sabio. Estas casas representan "el hogar, la protección, la dignidad y el calor humano que Jesús Abandonado ofrece diariamente a las personas que acoge", ha informado Portavoz.

La Fundación ha puesto en marcha la segunda edición de su campaña solidaria 'Un corazón como una casa', una iniciativa que nació la pasada Navidad. La campaña parte de la idea de que la casa de Jesús Abandonado "es una casa para personas con un gran corazón, un lugar donde cada año se abren las puertas a quienes más lo necesitan y donde la acogida, el acompañamiento y la esperanza están presentes los 365 días del año", han informado.

El presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez Tomás, ha explicado que "en Jesús Abandonado tenemos una casa abierta todo el año. Una casa que acoge, escucha y acompaña a personas que muchas veces han perdido mucho más que un techo. Y para mantener esa casa abierta necesitamos personas con un corazón como una casa".

Por su parte, el vicario de la Diócesis de Cartagena, Manuel Guillén, ha destacado esta campaña "nos invita a abrir las puertas de nuestros hogares, pero también las de nuestro corazón, especialmente a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad".

UNA CASITA ELABORADA EN LOS TALLERES DE RECUPERACIÓN PERSONAL

Las casitas solidarias son realizadas artesanalmente por los usuarios de los talleres de recuperación personal de Jesús Abandonado, que trabajan durante todo el año en su elaboración en el Centro de Acogida de Santa Catalina.

Estos talleres constituyen un espacio de aprendizaje, desarrollo de habilidades y recuperación de la autonomía personal, en los que los participantes encuentran una oportunidad para fortalecer su autoestima, recuperar rutinas y avanzar en sus procesos de inclusión social.

De esta forma, cada casita encierra un doble significado solidario: el trabajo y la dedicación de quienes la elaboran y el compromiso de quienes la adquieren para contribuir a la labor social de la Fundación.

Junto a estas pequeñas casas de madera, la caseta de Jesús Abandonado en el mercado navideño de Alfonso X ofrecerá otros muchos artículos artesanales realizados a lo largo del año en los talleres de recuperación personal, entre ellos productos de carpintería, cestería y textiles.

LLAMAMIENTO A EMPRESAS PARA LLEVAR LA SOLIDARIDAD A CIENTOS DE HOGARES

La Fundación ha propuesto que las empresas adquieran estos adornos para entregarlas a sus empleados como un detalle navideño que trascienda el ámbito laboral y llegue a sus hogares. "De esta manera, las empresas no solo contribuyen económicamente a la labor de Jesús Abandonado, sino que se convierten en altavoces de su mensaje", ha explicado Martínez Tomás.

En este sentido, el presidente ha destacado que "queremos que esta pequeña casita llegue a muchos hogares murcianos y que, cuando las familias la coloquen en su árbol de Navidad, recuerden que hay otras personas que necesitan sentirse acogidas, acompañadas y queridas durante todo el año".

UNA CASITA VIRTUAL PARA COLABORAR DESDE CUALQUIER LUGAR

La campaña ofrece también la posibilidad de participar a través de la casita virtual solidaria, disponible en la página web www.jesusabandonado.org para que cualquier persona pueda colaborar con la Fundación sin necesidad de adquirir la casita física.

Quienes realicen su aportación solidaria a través de este canal recibirán como agradecimiento un GIF animado de la casita de Jesús Abandonado, que podrán compartir con familiares y amigos a través de WhatsApp y redes sociales, contribuyendo así a difundir la iniciativa y multiplicar su alcance.