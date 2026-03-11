Fundación Princesa de Girona y la UCAM se alían para impulsar el desarrollo profesional del talento joven

El salón de actos de la UCAM ha acogido la presentación - 'FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA-UCAM

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha formalizado este miércoles su primera alianza estratégica en la Región mediante la firma de un convenio con la Universidad Católica de Murcia (UCAM) encaminado a potenciar el desarrollo profesional de los estudiantes, según ha informado la institución docente.

En el acto han intervenido el director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué; el vicerrector de Calidad y Ordenación Académica de la Católica, Manuel Carlos Ruiz; el director de UCAM HiTech, Carlos Caballero; el director general de Deportes, Fran Sánchez, y el concejal de Deportes, Miguel Angel Noguera.

También han asistido al evento representantes del tejido empresarial regional y estudiantes de la institución educativa.

Esta colaboración convierte a la UCAM en la primera institución académica de la comunidad que integrará el programa 'Generación talento' mediante el reconocimiento de créditos universitarios para sus alumnos.

Articulada a través de UCAM HiTech (Incubadora de Alta Tecnología de la UCAM), la alianza permite a los estudiantes elegir entre dos itinerarios que ofrecen mentorías de orientación profesional o competencial con una red de más de 40 empresas líderes, sprints formativos competenciales online o experiencias tecnológicas en empresas.

En concreto, los alumnos que integran esta edición son Fernanda Duque Cárdenas (Grado en Publicidad y Relaciones Públicas); Ángel María Machío Candela y Alba Victoria González Correia (Psicología); Francisco Javier Osuna Espejo (Odontología), Daniel Ortega Luján y Oviedo de Castillejo Pedraza (Ciencias de la Actividad Física y del Deporte); Miriam Pernías Reverte (Periodismo y Publicidad) y José Luis Villalba Candela (Biotecnología).

Durante la apertura, Tasqué ha declarado que con este convenio a través del programa 'Generación talento' y, concretamente, de la línea de credenciales de créditos, "ofrecemos a los alumnos un itinerario complementario a toda su formación y un espacio donde conectar con otros jóvenes, adquirir nuevos conocimientos y nuevas competencias.

Todo esto, ha dicho "en el marco de la próxima llegada del Tour del talento de la Fundación a la ciudad, que buscará activar todo ese talento joven, haciéndolo protagonista y llenando la semana de ideas y de inspiración".

Por su parte, Manuel Ruiz ha remarcado la importancia de esta alianza estratégica entre ambas instituciones con el objetivo de detectar talento entre los jóvenes, y ha recordado que "somos la primera universidad privada que establece esta alianza con la Fundación y la tercera en España, junto a dos universidades gallegas".

Además, desde la UCAM han destacado su implicación por formar a personas en valores, dotándolas, además, de "una formación académica de máxima calidad, de las herramientas necesarias que les permitan afrontar la etapa profesional posterior con las máximas garantías".

Como parte de la jornada se ha celebrado la mesa redonda 'Valores y liderazgo a través del deporte', moderada por Carlos Caballero, director de UCAM HiTech. En ella, han participado Eneko Lambea, finalista del Galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas y campeón de España de gimnasia rítmica, y Antonia Lizarraga, especialista en Medicina de la Actividad Física y Deporte y excolaboradora del equipo de nutrición del Fútbol Club Barcelona.

Este encuentro ha servido de preludio del gran Tour del Talento, cita nacional que del 25 al 29 de mayo convertirá a Murcia en la capital de las oportunidades para los jóvenes.