La Fundación Séneca abre la convocatoria de ayudas para la formación de investigadores con una dotación de 2,3 millones

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, en el laboratorio junto al director del grupo de excelencia T-REXBIOHEALTH, Francisco Tomás Barberán - CARM

MURCIA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Séneca ha abierto la convocatoria 2026 del Subprograma Regional de Formación de Personal Investigador (FPI), destinada a la realización de tesis doctorales en universidades y centros de investigación de la Región de Murcia, con una dotación global de 2.296.080 euros para financiar nuevas ayudas y atender la continuidad de los contratos predoctorales procedentes de convocatorias anteriores.

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 18 de noviembre, contempla ayudas para la contratación de investigadores predoctorales en ámbitos científicos, técnicos, humanísticos y artísticos, tanto para el desarrollo de proyectos de investigación académica como de trabajos de especial interés para la industria, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Esta actuación se integra en el Programa Regional de Talento Investigador y su Empleabilidad. La dotación para nuevas incorporaciones y renovaciones asciende a 2,3 millones de euros, destinados a 18 nuevos contratos predoctorales y a la renovación de otros 58, hasta alcanzar un total de 76 contratos.

Los contratos tendrán una duración máxima de cuatro años, con una ayuda de 32.500 euros por anualidad destinada a financiar su coste y una retribución salarial mínima para el investigador de 25.457 euros brutos al año.

El programa establece dos modalidades, una abierta a proyectos de investigación fundamental o aplicada en cualquier ámbito del conocimiento y otra dirigida a investigaciones de interés específico para la industria, con participación empresarial y capacidad de transferencia de resultados, dentro de las actuaciones del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035. En este último caso, las empresas deberán cofinanciar al menos el 30 por ciento del salario bruto durante los tres primeros años.

La selección de los beneficiarios se realizará en régimen de concurrencia competitiva, mediante una evaluación científico-técnica de las solicitudes. El plazo de presentación permanecerá abierto hasta las 14:00 horas del próximo 18 de noviembre y las solicitudes deberán tramitarse telemáticamente a través de la web de la Fundación Séneca.

INVESTIGACIÓN SOBRE ALIMENTACIÓN Y ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado las instalaciones del CEBAS-CSIC para conocer los trabajos del grupo T-REXBIOHEALTH, que investiga los compuestos bioactivos presentes en los alimentos vegetales y su relación con la salud.

El grupo T-REXBIOHEALTH, dirigido por Francisco Tomás Barberán y Antonio González Sarrías, forma parte del programa regional de Grupos de Investigación de Excelencia (GERM) 2025 y dispone de una financiación de 340.980 euros para desarrollar sus trabajos hasta finales de 2029. Sus investigaciones se centran en cómo determinadas sustancias presentes en frutas, verduras, frutos secos y otros alimentos vegetales interactúan con la microbiota intestinal y pueden influir en procesos asociados al envejecimiento y al riesgo de enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran el desarrollo de ingredientes funcionales y suplementos nutricionales, así como el estudio de estrategias de nutrición personalizada. El equipo mantiene colaboraciones con empresas alimentarias y entidades tecnológicas para analizar las posibles aplicaciones de sus investigaciones.

El CEBAS-CSIC reúne seis grupos financiados en esta convocatoria, con un total de 103 investigadores. Sus proyectos abarcan el estudio de los suelos y los recursos hídricos, la mejora genética de frutales, el control de enfermedades virales de las plantas, las tecnologías alimentarias y la alimentación de precisión.