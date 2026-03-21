FUNDOWN se suma a la campaña #NoSoyYoEresTú

La Iniciativa, Desarrollada Por El Día Mundial Del Síndrome De Down, Intenta Visibilizar Los Prejuicios A Los Que Se Enfrentan Las Personas De Este Colectivo - FUNDOWN

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundown celebra hoy el Día Mundial del Síndrome de Down sumándose a la campaña #NoSoyYoEresTú, promovida por Down España. El objetivo de la iniciativa es visibilizar los prejuicios y barreras sociales que siguen limitando la inclusión real de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y exigir que se garantice su derecho al empleo digno, a la educación de calidad y a su plena participación en la sociedad.

Para avanzar en estos aspectos, Fundown cuenta con distintos servicios y programas de acompañamiento y formativos que promueven la autonomía de sus usuarios y favorecen su inclusión sociolaboral. En este sentido, la entidad ha conseguido a lo largo de 2025 formalizar 51 nuevos contratos en empresas de la Región en ámbitos como el comercio, la hostelería, la limpieza o los manipulados, entre otros.

Además, el 60,8 por ciento de los contratos formalizados supera el año de duración, un indicador clave de calidad del empleo que incide directamente en la autonomía personal, la estabilidad económica y la participación social de las personas.

Actualmente, 135 usuarios de Fundown tienen un puesto de trabajo estable en firmas de la Región de Murcia. Esto es posible gracias a un modelo de trabajo que se apoya en la metodología de empleo con apoyo, basada en el acompañamiento individualizado tanto a la persona como a la empresa para garantizar un desempeño adecuado y una integración real en el entorno laboral.

El gerente de Fundown, Pedro Martinez, ha enfatizado la visión de la entidad, que se orienta "hacia la inclusión laboral plena, priorizando el acceso a empresas ordinarias como vía para garantizar la igualdad de oportunidades real. Este enfoque permite que las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual desarrollen su proyecto profesional en contextos normalizados, donde la diversidad forma parte del funcionamiento habitual y el talento se valora en igualdad de condiciones junto al resto de la plantilla".