Gadea (PSRM): "López Miras vuelve a traicionar a la Región para favorecer los intereses personales del señor Feijóo"

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea - PSRM-PSOE

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Socialista de la Región de Murcia, Isabel Gadea, ha afirmado este lunes que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "vuelve a traicionar a la Región para favorecer los intereses personales del señor Feijóo", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Gadea ha reaccionado así ante el anuncio realizado por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de rechazar la propuesta de reforma de la financiación autonómica propuesta por el Gobierno de España.

En este sentido, la dirigente socialista ha señalado que con el modelo propuesta "nuestra comunidad autónoma sería la más beneficiada, con un incremento adicional de recursos del 20% cada año, el mayor porcentaje de todas".

Para Gadea, "los datos son claros: La Región de Murcia es la comunidad más beneficiada de toda España con el nuevo modelo de financiación del Gobierno. Somos los que más ganamos por habitante. Más que nadie. Incluso por encima de Cataluña".

Asimismo, ha insistido en que rechazar el nuevo modelo de financiación "supone renunciar a que la Región cuente con 1.188 millones de euros más cada año para contratar más sanitarios, reforzar la educación o construir viviendas públicas".

"Estamos hablando de 1.188 millones de euros extra cada año, pero ¿qué significa esto realmente para una familia? Esos 1.188 millones no son solo números en un papel: son médicos para que te atiendan en tu centro de salud en 48 horas, y no en 15 días; son menos barracones y mejores colegios para nuestros hijos y es vivienda pública para que nuestros jóvenes puedan emanciparse", ha aseverado.

"Sin embargo, López Miras ha decidido traicionar a la Región. Ha elegido obedecer al señor Feijóo en Madrid antes que defender el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestra tierra. Rechazar este dinero es renunciar a mejorar nuestra sanidad y nuestra educación. Es incomprensible", ha destacado Gadea.

En este sentido, ha pedido al presidente autonómico que explique a la ciudadanía "cuál es la alternativa que propone para impedir que cada uno del millón seiscientos mil habitantes de esta Región reciban 743 euros más al año para financiar sus servicios públicos".

"Por eso, le pregunto al Partido Popular: ¿Cuál es su alternativa? ¿Quedarnos con un sistema caducado desde hace 13 años que nos asfixia? ¿Seguir en la queja permanente sin soluciones?", ha requerido.

"Desde el PSOE y junto a Francisco Lucas, lo tenemos claro: por encima de las siglas están las personas. No vamos a permitir que los intereses partidistas del PP le cuesten a esta Región ni un solo euro de los que nos corresponden", ha concluido la portavoz del PSRM-PSOE.