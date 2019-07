GALACTYCO convoca esta tarde una concentración en la puerta de la Asamblea ante "escaso" respeto hacia la comunidad LGTB

Publicado 02/07/2019 10:43:42 CET

MURCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Colectivo GALACTYCO' ha convocado una concentración para este martes, 2 de julio, a las 17.00 horas en la puerta de la Asamblea Regional en Cartagena, "por el escaso respeto que la comunidad LGTB está recibiendo en los posibles pactos de gobierno".

El partido VOX, que no esconde sus peticiones de derogar o modificar la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, "está arrastrando al Partido Popular a utilizarnos como moneda de cambio para lograr la presidencia de la Comunidad".

Ciudadanos, de momento, se niega a asumir esas reivindicaciones, por lo que "esperamos que se mantengan en esa postura y dejen de bloquear junto al Partido Popular la ley 8/2016", comentan desde GALACTYCO.

Además, "observamos con sorpresa cómo se está blanqueando el machismo en el discurso del presidente en funciones, Fernando López Miras, en cuanto a la negación de las violencias machistas de las que hace gala el partido ultraderechista". "Quien pacta con la LGTBIfobia es LGTBIfóbico", subrayan en comunicado de prensa.

Desde GALACTYCO aseguran que no van a consentir que "se involucione en derechos, gobierne quien gobierne", y recuerdan que la citada Ley, aprobada por unanimidad en el parlamento autonómico en 2016 y que no ha sido puesta a pleno funcionamiento, de momento les asegura una igualdad jurídica y de no discriminación.

"Si el PP estaba en contra de la Ley o algunos de sus puntos debería haber votado en contra en su momento y no utilizar la ocasión para la foto".

En palabras de su presidente, Alberto Alba, "hacemos un llamamiento a partidos políticos, a sindicatos, a otras asociaciones y organizaciones y a la población en general a que nos acompañen en esta concentración en la que vamos a reivindicar nuestros derechos, que son Derechos Humanos, vamos a seguir luchando contra la lgtbfobia y vamos a mostrar nuestra oposición a pactos que consideramos que nos devuelven a épocas muy grises de nuestra historia".