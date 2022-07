Gamarra, a López Miras: "todos vamos a estar detrás de ti para conseguir la mayoría más amplia posible"

XVIII Congreso Autonómico Del Partido Popular De La Región De Murcia. En La Imagen Cuca Gamarra. - EDU BOTELLA

Subraya que el PP de la Región va a salir del Congreso "más unido y fuerte, con un equipo reforzado y un proyecto de futuro renovado"

MURCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha considerado que lo que le toca al PP como partido de la Región ahora es "estar todos" detrás de su presidente autonómico, Fernando López Miras, porque "todos tenemos mucho que hacer y tenemos un objetivo, que es conseguir la mayoría más amplia posible".

"No se trata de dar una lección al adversario, sino de dar estabilidad y poder estar centrados exclusivamente en los problemas de los murcianos", ha indicado Gamarra durante su intervención en el XVIII Congreso Autonómico Extraordinario del PP regional celebrado este viernes.

Ha felicitado a toda la organización del Congreso Extraordinario del PP, "que lleva mucho trabajo para que todo salga bien, como está saliendo". Asimismo, ha dado la enhorabuena a todos los que se han dejado "la piel, día y noche" para trabajar "por esta Región y por todos y cada uno de los ciudadanos".

"EL PP DE LA REGIÓN VA SALIR MÁS UNIDO Y FUERTE"

Ha destacado que un Congreso siempre es un motivo de "celebración" y este tiene una "trascendencia especial" porque "de aquí, el PP de la Región va a salir más unido y fuerte, con un equipo reforzado y un proyecto de futuro renovado".

"Hablar del PP de la Región es hablar de una historia de éxito compartido y colectivo con todos y cada uno de los ciudadanos de la Región, porque ellos son nuestra razón de ser", según Gamarra, quien ha querido reconocer la figura del ex presidente de la Comunidad y presidente de Honor del partido, Ramón Luis Valcárcel. "De él y de todos sus equipos hemos aprendido todos, porque ha sido un referente del final del pasado siglo y del inicio de este", ha precisado.

Ha destacado que Valcárcel convirtió al PP en el partido que "mejor interpreta" la voluntad popular en la Región, y ha destacado que López Miras ha continuado esa labor "con nota" a pesar de que no lo ha tenido "nada fácil". De hecho, ha destacado que "no hay contexto de más dificultad" que el superado por el actual presidente murciano, que "nunca se ha achatado para afrontar las máximas dificultades, a pesar de que era joven".

"Y lo ha hecho bien; lo ha sabido hacer con serenidad siempre, con templanza, porque ser buena gente es lo más importante para ser buen político", según Gamarra, quien ha indicado que los gobernantes no eligen los problemas a los que se enfrentan, sino tan solo "asumir responsabilidades".

En este sentido, ha indicado que "cuando llegan esas dificultades es cuando demostramos nuestra altura política y ahí es cuando López Miras lo ha demostrado con creces: ahí está la DANA o la pandemia", según Gamarra, quien ha alabado la capacidad de "diálogo" del presidente murciano y de hacer frente "con fortaleza" al juego "sucio" del adversario".

"Él siempre ha superado las dificultades, una detrás de otras, y por eso el PP te está enormemente agradecido y te debe mucho", según gamarra, quien le ha advertido que "no vienen tampoco tiempos fáciles".

"CONSEGUIR MAYORÍAS ABSOLUTAS"

Ha emplazado a hacer esto "convenciendo y empatizando" para, así, conseguir "mayorías absolutas como las de Alcantarilla, que son las que nos gustan y las que vamos a conseguir", ha asegurado. "Vamos a recorrer todas las calles sumando a todos aquellos murcianos de bien que se quieren sumar a un futuro lleno de esperanza", ha remarcado.

Gamarra, además, cree que ahora "hay más responsabilidad porque en España nos gobierna el peor ejecutivo posible". Así, ha instado a "esforzarnos mucho más, porque tenemos que hacer lo que no ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez no hace en esta Región cuando vienen las dificultades: no lo ha hecho cuando pasó la DANA o la pandemia".

"BALANCE NEGATIVO DEL 'SANCHISMO'"

A diferencia de Sánchez, ha indicado que "aquí estamos para servir". A su juicio, hay un "balance muy negativo" del 'sanchismo' por "cómo se están ocupando las instituciones del Estado". A su juicio, esa política negativa "también se sufre en la Región, viendo cómo se anuncia por ejemplo un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por una ley autonómica que tiene que ver con el Mar Menor".

"Sánchez lo hace porque quiere atacar a la Región, porque no gobierna el PSOE", según Gamarra, quien también considera necesario que el PP siga gobernando "porque estamos en un contexto económico negativo", en referencia a la inflación o la crisis energética. "Mientras Sánchez huye de los problemas de los ciudadanos, es necesaria gente que piense en bajar los impuestos", ha aseverado.

Así, ha emplazado a López Miras a "seguir trabajando por bajar impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones", con el fin de que el dinero "se quede en el bolsillo de los murcianos".

También ha criticado que Sánchez "discrimina, si tiene que hacerlo, para mantenerse en el poder" y, como prueba, ha citado la reunión de este viernes entre Sánchez y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés. A este respecto, Gamarra se ha preguntado por qué no se reúne también con López Miras "para hablar de lo que importa a esta Región", con temas como "el AVE, las cercanías, el trasvase, la financiación o el abandono del Mar Menor".

"Si Sánchez no hace esas políticas, las haremos nosotros cuando Alberto Núñez Feijóo esté en la Moncloa", según Gamarra, quien ha defendido que el PP "es la alternativa a un mal gobierno". Para lograrlo, ha emplazado a "recuperar el prestigio y la buena política económica y social que practica el PP". "Vamos a reelegir hoy a un gran presidente y a un gran proyecto", ha concluido.