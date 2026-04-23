García Montoro afirma que no se pueden iniciar expropiaciones en la RM-332 "sin un proyecto previo"

Archivo - El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro (foto de archivo) - CARM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha asegurado que no se pueden iniciar los expedientes de expropiación ni la licitación del desdoblamiento de la RM-332 entre Mazarrón y Puerto de Mazarrón "sin un proyecto que exista previamente", defendiendo así que la actuación se encuentra en fase de tramitación conforme al procedimiento legal.

Durante su respuesta a la interpelación formulada por el PSOE en el Pleno de la Asamblea Regional, el consejero ha insistido en que el Ejecutivo autonómico "no improvisa, sino que planifica, tramita y ejecuta con todas las garantías legales", subrayando que actualmente se están cumpliendo los pasos administrativos necesarios antes de poder licitar la obra.

"Difícilmente se puede hablar de expropiaciones o de afecciones sin un proyecto que exista previamente y que las haya definido", ha remarcado, en referencia a las críticas socialistas sobre la falta de avances en esta infraestructura.

El titular de Fomento ha explicado que la futura vía de alta capacidad, de unos nueve kilómetros, permitirá duplicar la capacidad de tráfico de una carretera por la que circulan cerca de seis millones de vehículos al año, y ha señalado que ya se han destinado recursos a estudios técnicos iniciales, entre ellos los relativos a la tramitación ambiental.

Por su parte, el diputado socialista Alfonso Martínez ha acusado al Gobierno regional de acumular "16 años de incumplimientos" en este proyecto, recordando que en abril de 2025 la Asamblea aprobó por unanimidad instar a la inclusión de una partida plurianual para iniciar expropiaciones y licitación.

Martínez ha criticado que, pese a consignarse inicialmente 100.000 euros en los Presupuestos de 2025, la ejecución real se redujo a poco más de 15.000 euros y, según la Cuenta General, "no se ha utilizado ni un solo euro" en esta actuación. "Llevan 16 años anunciando esta carretera y no han iniciado ni un solo metro", ha denunciado.

El parlamentario socialista ha reclamado además una respuesta clara sobre si las obras comenzarán en la presente legislatura, acusando al Ejecutivo de falta de planificación y de reiterar anuncios sin ejecución real.

En su intervención, el consejero ha contrapuesto estas críticas defendiendo que el proyecto avanza "con paso firme" dentro de los trámites administrativos exigidos y ha enmarcado la actuación dentro de una estrategia global de mejora de infraestructuras en la Región.

Asimismo, ha reprochado al Gobierno central la falta de inversiones en infraestructuras estatales en la Región de Murcia, citando actuaciones pendientes como la RM-1 o el tercer carril de la A-7, y ha vinculado estas carencias al actual sistema de financiación autonómica.