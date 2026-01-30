Los Garres acogerá el Costera Sur Festival 2026 con acceso libre y más de 15 conciertos - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Costera Sur Festival 2026 se celebrará los próximos 17 y 18 de abril en la plaza de la Iglesia de San José, de la pedanía de Los Garres, a los pies de la Cresta del Gallo. Tras el éxito de su primera edición, que colgó el cartel de aforo completo, el festival regresa, ampliando su programación.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés y el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, han asistido esta mañana a la presentación de esta nueva edición, que permitirá disfrutar del talento de bandas independientes locales y nacionales en un entorno privilegiado que combina tradición y naturaleza, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El festival ofrece entrada libre hasta completar aforo y propone un fin de semana lleno de música alternativa, sesiones de DJs y actividades paralelas para todos los públicos. La programación incluye más de 15 conciertos, con actuaciones que comenzarán a las 12.30 y se prolongarán hasta altas horas de la noche.

Entre las bandas confirmadas destacan A Mares, Azuleja, Black Tag DJs, Blanca Vergara, Dracma, Estela Gris, Perfecto Miserable, Somos la Herencia, Tatuaje, Ultralágrima y, como última incorporación, Comic Sans. Este cuarteto de Donosti, fundado en 2019, se ha convertido en un referente del midwest emo estatal y ha llevado su música por toda la península y Europa, compartiendo escenario con artistas internacionales de su género.

Otra de las novedades llegará el sábado 18 de abril por la mañana con una romería especial con actuaciones sorpresa, juegos y actividades para disfrutar en familia y con amigos. Además, el cartel oficial de esta edición es obra de la destacada ilustradora Isa Muguruza, sumando un valor artístico adicional al evento.