El gasto por habitante del Ayuntamiento de Murcia en 2026 llegará a 1.174 euros en los nuevos presupuestos

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, en el Pleno - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado hoy de forma inicial el Presupuesto municipal del próximo año, que tiene entre sus principales objetivos "la mejora de los servicios públicos y la consolidación del proyecto de ciudad", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El texto se someterá ahora a exposición pública, garantizando que sea plenamente ejecutivo a 1 de enero, evitando de esta forma desfases temporales.

EL GASTO POR HABITANTE SE INCREMENTA EN UN 37%

El incremento del gasto por habitante desde el inicio de la legislatura es del 37%, que alcanzará los 1.174 euros en 2026, habiendo sido de 855 euros en 2022.

Ello supone cerca de 60.000 euros más al día, pasando de los 1.357.688 euros que se destinaban al día este año frente a los 1.416.772 euros diarios del próximo año.

La deuda se ha reducido en 15 puntos, se ha reducido el remanente negativo de tesorería a la mitad, se ha logrado una estabilidad superior a los 20 millones de euros y se han congelado impuestos y tasas, han indicado.

SAN ESTEBAN TIENE FINANCIADO EL 100% DE LA APORTACIÓN MUNICIPAL

El yacimiento de San Esteban, que tiene financiado el 100% de la aportación municipal, está en condiciones de suscribir el convenio entre las tres administraciones para llevar a cabo su rehabilitación completa.

PATRIMONIO

Durante los dos primeros años de legislatura, se han reordenado más de 40 millones de euros de remanentes de inversión para nuevos proyectos e incrementado la media de inversión de los últimos años en más de 23 millones.

Este año, el presupuesto recogerá más de 27 millones de euros, debiendo sumar a este incremento del 8% el expediente de crédito de 30 millones de euros que se incorpora como remanente extraordinario de inversiones, lo que permite completar la financiación de compromisos que ya están en marcha, permitiendo con ello completar su financiación o ejecutar los mismos el próximo año.

El nuevo Presupuesto financia proyectos como La Innovadora, Molino Armero, las Fortalezas del Rey Lobo, el zoco o el yacimiento de San Esteban.

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SE SITÚA YA POR ENCIMA DEL 75%

La ejecución presupuestaria del presente ejercicio se sitúa ya por encima del 75% del total del presupuesto, por lo que hay dispuestos y comprometidos más de 495 millones de euros.

RECUPERACIÓN DE LA ESTABILIDAD Y REDUCCIÓN DE DEUDA

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que este nuevo presupuesto "ofrece estabilidad a las cuentas municipales y garantiza el proyecto de ciudad", esto, ha añadido, "ha sido posible gracias a la efectividad de las medidas de corrección, control y optimización llevadas a cabo por el Consistorio en el marco del Plan de Medidas de Gestión Económica que revertido en tiempo récord la difícil situación en que se encontraban las cuentas públicas al inicio de la legislatura" con lo que "se ha logrado que el presupuesto de 2026 se elabore en una situación de estabilidad presupuestaria y cumplimiento de las reglas fiscales".

Muñoz ha apuntado que la situación actual "contrata con la que se encontraba la tesorería municipal al inicio de la legislatura, con más de 76 millones de euros de remanente negativo de tesorería, 83 millones de inestabilidad presupuestaria y un crecimiento descontrolado del gasto".

Así, ha apuntado el concejal "en sólo un año se ha reducido el remanente negativo de tesorería a la mitad y se ha recuperado la capacidad de financiación, lo que ha permitido acudir a operaciones de crédito para ejecutar proyectos transformadores".

MÁS DE 550 MILLONES DE EUROS Y CONGELACIÓN DE IMPUESTOS Y TASAS

El presupuesto de próximo ejercicio alcanza la cifra récord de 552.730.973 euros, con un crecimiento del 3,27% respecto al de este año, en un año marcado por la congelación de impuestos y tasas que permitirá a los murcianos ahorrar 25 millones de euros.

Murcia "se consolida de esta forma como una de las capitales de provincia con los tributos más bajos del país", ha dicho.

Por otra parte, las bonificaciones fiscales beneficiarán a más de 40.000 familias numerosas en el IBI, transporte, conciliación o los más de 160.000 usuarios de instalaciones deportivas.

CERCA DEL 80% SE DESTINA A ASEGURAR Y MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

El 78,5% de los recursos va destinado a asegurar y mejorar la prestación de servicios públicos entre los que se incluyen la recogida de basuras, el alumbrado o los parques y jardines, así como a las actuaciones de protección y promoción social de carácter preferente como sanidad, cultura, educación o deportes.